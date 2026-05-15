Valle Scrivia, incontro la sindaca metropolitana Salis e i primi cittadini del territorio

Genova. Una mattinata dedicata alla Valle Scrivia, al confronto con i sindaci del territorio e alla conoscenza diretta delle realtà produttive che rappresentano, in modi diversi, la qualità e la capacità di innovazione dell’entroterra genovese.

La sindaca metropolitana Silvia Salis ha incontrato a Busalla i sindaci dei Comuni della Valle Scrivia per un momento di confronto sulle principali priorità del territorio: infrastrutture, servizi, sviluppo locale, collegamenti, coesione tra le comunità e rapporto tra entroterra e area metropolitana. Un passaggio istituzionale al centro della visita, pensato per rafforzare il dialogo tra Città Metropolitana e amministrazioni locali e per raccogliere direttamente esigenze, proposte e criticità dei Comuni della zona.

«È importante far sentire la presenza della Città Metropolitana, accogliere le istanze dei sindaci e sostenere le realtà che valorizzano Genova in Italia e nel mondo – ha dichiarato la sindaca metropolitana Silvia Salis al termine della mattinata – l’incontro con gli amministratori locali è stato il punto centrale della visita: un’occasione per fare il punto con chi conosce al meglio le esigenze della comunità, dalle infrastrutture ai servizi, passando per le strategie di sviluppo economico e la qualità della vita di chi abita le nostre vallate. Le tappe al Pastificio Artigianale Alta Valle Scrivia e alla sede di Racing Force Group, inoltre, ci hanno consentito di conoscere da vicino due eccellenze della valle, che danno lavoro e futuro al territorio. Riteniamo sia doveroso dare il giusto sostegno a chi sa dare valore e reputazione internazionale alla nostra città e alle sue valli».

A Montoggio, nel cuore del Parco Naturale dell’Antola, la visita al Pastificio Artigianale Alta Valle Scrivia. Dal 1984 i fratelli Paolo e Francesco Minaglia producono pasta artigianale con il marchio “Pasta di Liguria – Fratelli Minaglia”, utilizzando semola di grano duro italiano di prima estrazione e acqua di sorgente del Parco dell’Antola.

Il pastificio lavora con trafilatura al bronzo ed essiccazione lenta e naturale, senza conservanti, e propone formati legati alla tradizione ligure come corzetti stampati, brichetti, scucuzzu e lasagne ricce. L’impianto è alimentato anche a energia solare e i prodotti sono certificati BRC e IFS. La pasta viene esportata in diversi Paesi, tra cui Francia, Germania e Stati Uniti, portando fuori dai confini regionali una produzione che tiene insieme qualità artigianale, attenzione alle materie prime e identità del territorio.

La mattinata si è conclusa a Ronco Scrivia, con la visita alla sede di Racing Force Group, realtà leader a livello globale nell’equipaggiamento di sicurezza per il motorsport. Le origini del gruppo sono legate alla fondazione del marchio OMP a Genova nel 1973, prima del trasferimento definitivo a Ronco Scrivia nel 1989. Da allora l’azienda è cresciuta fino a diventare un gruppo quotato in Borsa, con marchi come OMP, Bell Racing Helmets, Zeronoise e Racing Spirit riconosciuti nel panorama internazionale.

La sede di Ronco Scrivia ha completato nell’ottobre 2025 un importante ampliamento, passando da 8.000 a 12.000 metri quadrati, con laboratori di ricerca e sviluppo, showroom e un museo dedicato alla storia del motorsport. Il gruppo impiega più di 620 persone di 39 nazionalità diverse. Nello stabilimento di Ronco Scrivia lavorano 160 dipendenti: oltre l’80% proviene dalla comunità locale. Nel Mondiale di Formula 1 2025, quindici dei venti piloti in griglia indossano un casco Bell.