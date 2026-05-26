Condannato in primo grado a 8 anni per un giro di usura e scommesse clandestine: sequestrati 400mila euro a Giovanni Bizzarro

Genova. Negli ultimi quindici anni avrebbe vissuto agiatamente grazie soprattutto ai proventi delle sue attività illecite. Per questo la Dda e la questura di Genova hanno chiesto e ottenuto una misura di prevenzione patrimoniale nei confronti di Giovanni Bizzarro, 64 anni, pregiudicato per truffa e ricettazione e recentemente condannato in primo grado a 8 anni di carcere per associazione per delinquere finalizzata all’usura per un giro di scommesse clandestine messo in piedi ai tempi del Covid. La misuta è stata eseguita dalla Dia e della squadra mobile. La richiesta di sequestro è stata firmata congiuntamente dal procuratore aggiunto Federico Manotti, che aveva condotto l’inchiesta della Dda, e dalla questora Silvia Burdese.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori Bizzarro, che dopo l’arresto del 2024 e la condanna in primo grado si trova tuttora ai domiciliari, negli ultimi quindici anni ha vissuto agiatamente grazie soprattutto ai proventi dell’attività illecita. Per lui, la misura di prevenzione, oltre al sequestro complessivo di circa 400mila euro, prevede anche l’obbligo di soggiorno. A Bizzarro sono stati sequestrati preziosi, orologi di lusso, denaro contante, depositi titoli e/o obbligazioni ed un motoveicolo. Secondo gli investigatori il 64enne era riuscito peraltro a dissimulare l’origine di circa l’80% delle risorse finanziarie ottenute illecitamente.

Una misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno era stata eseguita a luglio 2025 nei confronti di Roberto Sechi, ‘socio’ di Bizzarro nel giro di usura e scommesse clandestine. Sechi, in passato condannato in via definitiva per mafia e considerato referente del clan dei Fiandaca a Genova, nel processo per usura è stato condannato in primo grado a 6 anni a 4 mesi. Per Bizzarro e Sechi, entrambi difesi dall’avvocato Sandro Vaccaro, il processo d’appello è stato fissato il 17 giugno.