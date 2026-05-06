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Settimana intensa

Università di Genova, il 15 e 16/5 l’open day per scegliere il percorso di studi. A seguire il career day

Due giorni di orientamento e quattro di recruiting. Dal 19 al 22 maggio 2026, il Palazzo di via Balbi 5 ospiterà oltre 80 aziende

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Genova. Torna l’Open day dell’Università di Genova, un appuntamento pensato per accompagnare chi sta scegliendo il proprio percorso di studi. Un’occasione per entrare in contatto diretto con l’ateneo, conoscere l’offerta formativa e orientarsi in modo consapevole tra corsi, ambiti disciplinari e prospettive professionali.

Durante le giornate di Open day sarà possibile incontrare personale docente e tutor, partecipare alle presentazioni dei corsi e prendere parte a laboratori dedicati alla scelta post-diploma e alle professioni del futuro. Attività pensate per offrire strumenti concreti a chi si trova a decidere il proprio percorso universitario.

L’appuntamento è fissato per il 15 e 16 maggio 2026, dedicati alle lauree triennali e alle lauree a ciclo unico, e per il 18 maggio 2026, alle lauree magistrali (in programma nella sola mattinata). Gli incontri si svolgeranno presso la sede di via Balbi 5 a Genova, dalle 10 alle 17.

L’Open day rappresenta un momento di orientamento ma anche di scoperta: un primo contatto con gli spazi, le persone e le opportunità che caratterizzano l’esperienza universitaria.

Programma completo e informazioni sul sito.

Venerdì 15 e sabato 16 maggio 2026 (lauree triennali e lauree a ciclo unico) 10–17. Lunedì 18 maggio 2026 (lauree magistrali) 10-13. Via Balbi 5, Genova.

Torna anche il career day

Torna il Career Day dell’Università di Genova, uno degli appuntamenti più attesi per studentesse, studenti, laureate e laureati interessati a orientarsi nel mondo del lavoro e a entrare in contatto diretto con le imprese.

Dal 19 al 22 maggio 2026, il Palazzo dell’Università in via Balbi 5, a Genova (aula magna), ospiterà oltre 80 aziende, pronte a incontrare i partecipanti, presentare le proprie attività e illustrare le opportunità professionali disponibili. L’evento rappresenta un’occasione concreta per conoscere da vicino realtà aziendali di diversi settori, comprendere quali competenze sono più richieste e avviare i primi contatti utili per il proprio percorso professionale.

Il Career Day non è solo un momento di incontro, ma un vero e proprio percorso di orientamento: nei giorni precedenti l’evento, l’Ateneo mette a disposizione attività di preparazione dedicate, come webinar e servizi di revisione del curriculum (CV check e CV check point), pensati per supportare i partecipanti nella valorizzazione del proprio profilo e nella preparazione al confronto con i recruiter.

Durante le giornate del Career Day sarà possibile raccogliere informazioni sulle modalità di candidatura, consegnare il proprio CV e sostenere brevi colloqui conoscitivi direttamente con i referenti aziendali. Un’esperienza che consente di mettersi alla prova, migliorare le proprie capacità comunicative e acquisire maggiore consapevolezza rispetto alle proprie aspirazioni professionali.

Per partecipare in modo efficace è consigliabile prepararsi in anticipo: consultare le schede informative delle aziende presenti permette di individuare i profili ricercati e i corsi di studio di maggiore interesse, orientando al meglio le proprie scelte durante l’evento.

Per informazioni e aggiornamenti è possibile entrare nel canale Teams dedicato con il codice n26fzr2.
dal 19 al 22 maggio 2026 dalle 9:30 alle 15:30.

Più informazioni
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