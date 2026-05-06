Università di Genova, il 15 e 16/5 l’open day per scegliere il percorso di studi. A seguire il career day

Genova. Torna l’Open day dell’Università di Genova, un appuntamento pensato per accompagnare chi sta scegliendo il proprio percorso di studi. Un’occasione per entrare in contatto diretto con l’ateneo, conoscere l’offerta formativa e orientarsi in modo consapevole tra corsi, ambiti disciplinari e prospettive professionali.

Durante le giornate di Open day sarà possibile incontrare personale docente e tutor, partecipare alle presentazioni dei corsi e prendere parte a laboratori dedicati alla scelta post-diploma e alle professioni del futuro. Attività pensate per offrire strumenti concreti a chi si trova a decidere il proprio percorso universitario.

L’appuntamento è fissato per il 15 e 16 maggio 2026, dedicati alle lauree triennali e alle lauree a ciclo unico, e per il 18 maggio 2026, alle lauree magistrali (in programma nella sola mattinata). Gli incontri si svolgeranno presso la sede di via Balbi 5 a Genova, dalle 10 alle 17.

L’Open day rappresenta un momento di orientamento ma anche di scoperta: un primo contatto con gli spazi, le persone e le opportunità che caratterizzano l’esperienza universitaria.

Programma completo e informazioni sul sito.

Venerdì 15 e sabato 16 maggio 2026 (lauree triennali e lauree a ciclo unico) 10–17. Lunedì 18 maggio 2026 (lauree magistrali) 10-13. Via Balbi 5, Genova.

Torna anche il career day

Torna il Career Day dell’Università di Genova, uno degli appuntamenti più attesi per studentesse, studenti, laureate e laureati interessati a orientarsi nel mondo del lavoro e a entrare in contatto diretto con le imprese.

Dal 19 al 22 maggio 2026, il Palazzo dell’Università in via Balbi 5, a Genova (aula magna), ospiterà oltre 80 aziende, pronte a incontrare i partecipanti, presentare le proprie attività e illustrare le opportunità professionali disponibili. L’evento rappresenta un’occasione concreta per conoscere da vicino realtà aziendali di diversi settori, comprendere quali competenze sono più richieste e avviare i primi contatti utili per il proprio percorso professionale.

Il Career Day non è solo un momento di incontro, ma un vero e proprio percorso di orientamento: nei giorni precedenti l’evento, l’Ateneo mette a disposizione attività di preparazione dedicate, come webinar e servizi di revisione del curriculum (CV check e CV check point), pensati per supportare i partecipanti nella valorizzazione del proprio profilo e nella preparazione al confronto con i recruiter.

Durante le giornate del Career Day sarà possibile raccogliere informazioni sulle modalità di candidatura, consegnare il proprio CV e sostenere brevi colloqui conoscitivi direttamente con i referenti aziendali. Un’esperienza che consente di mettersi alla prova, migliorare le proprie capacità comunicative e acquisire maggiore consapevolezza rispetto alle proprie aspirazioni professionali.

Per partecipare in modo efficace è consigliabile prepararsi in anticipo: consultare le schede informative delle aziende presenti permette di individuare i profili ricercati e i corsi di studio di maggiore interesse, orientando al meglio le proprie scelte durante l’evento.

Per informazioni e aggiornamenti è possibile entrare nel canale Teams dedicato con il codice n26fzr2.

dal 19 al 22 maggio 2026 dalle 9:30 alle 15:30.