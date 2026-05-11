Undicesima Biciclettazza: a Rivarolo, Certosa e Teglia un’edizione speciale dedicata alla pace

Genova. Domenica 17 maggio 2026, le strade del Municipio V Valpolcevera torneranno a popolarsi di suoni e colori in occasione della 11ª Biciclettazza, la tradizionale manifestazione ciclistica che quest’anno assume un valore simbolico ancora più profondo. L’evento, che attraversa i quartieri di Rivarolo, Certosa e Teglia, è stato infatti ribattezzato come la “Edizione della Pace”.

In un “mondo segnato da conflitti”, l’iniziativa si propone di lanciare un messaggio di concordia e unione attraverso lo sport e la condivisione cittadina. L’organizzazione, curata dal CIV Rivarolo insieme al Comitato Rivarolo, vede la preziosa collaborazione di numerose realtà locali: Genoa Bike A.S.D., la Federazione Ciclistica Italiana, la P.A. Croce Rosa, la S.S.D.R.L. Foltzer e i Commercianti di Rivarolo e Certosa, con il patrocinio finanziario del Comune di Genova – Municipio V Valpolcevera.

L’appuntamento per tutti gli appassionati è fissato per le ore 9.30 presso i Giardini Piscine Foltzer, in piazzale E. Guerra, dove avverrà il ritrovo dei partecipanti. La partenza ufficiale della pedalata è invece prevista per le ore 10.30. Come specificato nel comunicato, si ricorda che “i partecipanti adulti e bambini dovranno presentarsi con la propria bicicletta e il casco protettivo”.

Il tragitto è stato studiato per essere accessibile a tutti, trattandosi di un “percorso pianeggiante” che si snoderà attraverso i punti cardine del quartiere. I ciclisti percorreranno via Jori e via Fillak, toccando la Radura della Memoria, per poi proseguire verso via Canepari, dove è fissata la “fine gara per i piccoli”.

Il gruppo proseguirà poi il giro toccando piazza Pallavicini, via Celesia, via Carnia, via Lanza e via Rivarolo, per fare infine ritorno ai Giardini Piscine Foltzer passando nuovamente per piazza Pallavicini. Ad attendere i corridori al termine della fatica ci sarà un meritato “punto di ristoro all’arrivo”.