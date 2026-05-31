“Una città per tutti”, torna la rassegna musicale nei quartieri di Genova: ecco il programma

Genova. La rassegna “Una città per tutti – Musica nei quartieri di Genova” torna per il suo quarto anno di attività con un cartellone vario nel repertorio e nei generi musicali, costruito per rispondere al vero spirito del titolo: essere per tutti. Il progetto sostiene l’inclusione sociale, valorizza attività legate alla tutela e al restauro dei beni artistici e salvaguarda la tradizione culturale della città. Il manifesto della quarta edizione è stato realizzato anche quest’anno da Mariagrazia Liberatoscioli: il collage “Quaderno di musica” mette in scena la città, chi la abita e suona, e soprattutto i bambini e i giovani — protagonisti attivi del progetto. Per loro sono previsti laboratori artistico-uditivi condotti dalla storica dell’arte Stefania Brunelli. La rassegna musicale porta concerti e laboratori dal centro alla costa, dalla Foce a Nervi, nei Municipi Medio Levante e Levante. Nel solco della tradizione di Collegium Pro Musica, la rassegna privilegia chiese e monasteri del levante genovese — beni culturali di pregio spesso fuori dalle rotte turistiche abituali — trasformandoli in luoghi di ascolto e incontro. Questi spazi, già ricchi di valore artistico e spirituale, acquisiscono una nuova dimensione quando diventano sedi di concerti di musica barocca e classica, creando un dialogo unico tra architettura sacra, arte e suono. La scelta delle location risponde all’obiettivo di valorizzare patrimoni poco conosciuti e valorizzati, rendendoli accessibili alla comunità e offrendo al pubblico un’esperienza immersiva tra storia, arte e musica.

Apertura il 4 giugno, monastero di Santa Chiara (San Martino)

La rassegna si inaugura venerdì 4 giugno al Monastero di Santa Chiara con una breve introduzione del Dolce Consort Ensemble (flauti dolci — IC San Giovanni Battista) seguita dal concerto dell’Archicembalo Ensemble (violino, violoncello e clavicembalo), gruppo barocco piemontese di rilievo, con brani del Barocco italiano eseguiti dal violino solista di Alessandro Bianchi.

Partecipazione giovanile e continuità educativa

Il 10 giugno, sempre al Monastero di Santa Chiara, la manifestazione prosegue con un evento interamente dedicato ai giovani, frutto della collaborazione tra IC Montaldo e il Liceo Musicale Pertini, promossa dall’Associazione Collegium Pro Musica. Cori e ensemble strumentali degli istituti, insieme ai loro docenti, presenteranno un percorso musicale dal Rinascimento al Pop, con performance realizzate grazie a un anno di lavoro laboratoriale. Al termine saranno consegnate borse di studio per strumenti o libri a due alunni della Scuola Secondaria Cantore ammessi al Liceo Musicale, finanziate con le offerte raccolte nella scorsa edizione.

Il programma

Come nelle edizioni precedenti, molti appuntamenti prevedono due momenti:

1. Opening act / pre-concerto: giovani talenti e gruppi locali (cori scolastici, ensemble emergenti, solisti) che promuovono inclusione sociale e coesione comunitaria; introduzioni storiche, conferenze

2. Concerto: musica antica, barocca e classica con artisti affermati provenienti da Genova e da tutta italia, in programmi che includono musiche di Vivaldi, Scarlatti, Telemann, Palestrina, Carissimi, Mozart, Morricone, Verdi e altri. Di seguito un sunto del programma.

· 4 giugno, Monastero di S. Chiara, S. Martino — Archicembalo Ensemble; apertura con Dolce Consort Ensemble (studenti IC S. Giovanni Battista).

· 10 giugno, Monastero di S. Chiara — performance finale del laboratorio IC Montaldo / Liceo Pertini; patrocinio Amici di Santa Chiara.

· 14 giugno, Chiesa di N.S. della Mercede e S. Erasmo (Nervi) — Enrico Di Felice (flauto traverso barocco) e Ensemble Felix Musici; evento a sostegno di aBRCAdabra ETS (informazione sulla prevenzione BRCA).

· 18 giugno, Oratorio di S. Erasmo (Quinto) — Quartetto d’archi Voxonus e Stefano Bagliano (flauto); laboratorio strumenti per la Scuola dell’Infanzia Burlando; offerte devolute alla Confraternita dell’Oratorio per restauri.

· 23 giugno, Chiesa di Santa Maria del Prato (Albaro) — Cappella Musicale di Santa Maria dell’Anima (musica sacra) di Roma per il 500° anniversario di Palestrina; patrocinio Comitato Nazionale “Palestrina 500”; offerte per strumenti alle scuole partner.

· 26 giugno, (Quarto / festa patronale) — Duo Paolo Zampini (flauto) e Primo Oliva (pianoforte), omaggio a Ennio Morricone; evento inserito nelle celebrazioni della festa di S. Giovanni Battista Patrono di Genova.

· 3 luglio, Oratorio dei SS. Nazario e Celso (Sturla) — Maurizio Mastrini (pianoforte e composizioni); offerte per il restauro degli affreschi, curato dai volontari “Ricostruttori nella preghiera” con la Sovrintendenza.

· 7 luglio, Chiesa di Santa Zita (Foce) — Marco Mascia (violino) e Kim Schiffo (violoncello); introduzione storica dell’Arch. Ibleto Fieschi sul quartiere della Foce (tema identitario Genova 2026).

· 9 luglio, Spazio Multifunzionale Municipio Levante (Ex Ospedale Psichiatrico di Quarto) — Trio Lanzini (clarinetto, violino, violoncello) con “Il salotto musicale”: programma ottocentesco e trascrizioni d’opera; il concerto sostiene la valorizzazione e il riuso dell’ex ospedale per il bene comune.

Oltre ai concerti, la rassegna propone:

· Laboratori musicali con focus su pratica collettiva, ascolto urbano e patrimonio barocco

· Conferenze e dialoghi con storici, musicologi e urbanisti sulle trasformazioni urbane di Genova, con particolare attenzione al levante e al centenario della Grande Genova. Il centenario della Grande Genova assume un ruolo centrale per la rassegna, in quanto il levante cittadino è stato interessato in modo significativo dalle trasformazioni urbanistiche e demografiche di quel processo di espansione municipale.

Finalità sociale e modalità di partecipazione

“Una città per tutti” sostiene l’inclusione in tutte le sue forme: età, abilità, origine, credo e condizione socio-economica. In particolare, il Coro dell’IC Montaldo coinvolge voci provenienti da più continenti e studenti con Bisogni Educativi Speciali, offrendo loro la possibilità di esibirsi con professionisti e di sentirsi pienamente parte della comunità. La rassegna si inserisce nella prospettiva degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda ONU 2030.

Tutti i concerti sono a ingresso gratuito; al pubblico viene chiesto di considerare un’offerta libera, destinata alle finalità indicate per ciascun evento.

Organizzazione e partner

Ideazione e organizzazione: Collegium Pro Musica.

Con il sostegno e il patrocinio del Ministero per la Cultura, del Comune di Genova Assessorato alla Cultura e con la collaborazione del Municipio Genova Levante.

In collaborazione con istituti scolastici del territorio, parrocchie e associazioni locali (Amici di Santa Chiara, Confraternita dell’Oratorio, Ricostruttori nella preghiera), con il patrocinio del Comitato Nazionale “Palestrina 500” e il sostegno di realtà associative come aBRCAdabra ETS.

Prenotazioni

È fortemente consigliato prenotare la presenza ai concerti, contattando:

· Sito web: www.collegiumpromusica.com

· WhatsApp: 335 6314095

· Email: info@collegiumpromusica.com