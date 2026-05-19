“Un giro nel giro”, da Sestri Levante a Chiavari si pedale con i campioni Ballan e Moser

Chiavari. Mercoledì 20 maggio, l’undicesima tappa Porcari-Chiavari del Giro d’Italia 109 sarà anticipata da una nuova edizione di “Un Giro nel Giro”, l’iniziativa di pedalate amatoriali dedicata a clienti e appassionati di ciclismo, organizzata da Banca Mediolanum lungo il percorso della corsa rosa. Anche nel 2026 Banca Mediolanum rinnova, per il 24° anno consecutivo, il proprio sostegno al Giro d’Italia come sponsor ufficiale del Gran Premio della Montagna, confermando il legame con la Maglia Azzurra e con una delle manifestazioni sportive più seguite e partecipate del Paese. “Un Giro nel Giro” offre ai partecipanti l’opportunità di vivere da vicino l’atmosfera della corsa, anticipando il passaggio dei professionisti e pedalando lungo il tracciato di tappa.

In questa ottava frazione del 2026 accanto ai partecipanti pedaleranno Alessandro Ballan e Francesco Moser, protagonisti di alcune delle pagine più significative della storia del ciclismo italiano, lungo un percorso che da Sestri Levante conduce a Chiavari attraversando un territorio che ha costruito la propria identità sull’ingegno, sulla capacità di innovarsi e sulla tradizione commerciale rimanendo sempre legato alle proprie radici. Un territorio particolarmente caro anche a Maurizio Fondriest, che proprio a Chiavari nel 1986 conquistò una tappa del Giro d’Italia Under 23 e che oggi, nel suo lavoro accanto ai giovani ciclisti, continua a trasmettere il valore di una crescita graduale e consapevole.

“Un approccio che accompagna anche l’impegno di Banca Mediolanum nel mondo del ciclismo, confermato dalla sua presenza come sponsor anche del Giro Next Gen 2026 dedicato ai giovani talenti del futuro – si legge nella nota stampa dell’iniziativa – Il ritrovo è previsto presso lo stand di Banca Mediolanum di Sestri Levante in Via Mino Bozzano, alle ore 10:45, con partenza della pedalata fissata alle ore 11:20. L’arrivo è previsto a Chiavari, sulla stessa linea che poco più tardi vedrà concludersi la sfida tra i professionisti in un percorso collinare. L’iniziativa è organizzata dal Family Banker Office di Chiavari, luogo del valore e custode delle relazioni, in cui l’ascolto e la fiducia rappresentano da sempre i principi alla base del modello di consulenza di Banca Mediolanum. Negli ultimi 24 anni, questo legame si è tradotto in una presenza sempre più capillare sul territorio: Banca Mediolanum è cresciuta in Liguria, dove oggi conta 10 Family Banker Office, 79 consulenti e quasi 21 mila clienti (Fonte dati ufficio Business Intelligence di Banca Mediolanum al 30/04/2026). Una crescita che non è solo numerica, ma espressione di un rapporto costruito nel tempo fondato sull’essere comunità”.

“VERSO L’AUTONOMIA” IL PROGETTO DI FONDAZIONE MEDIOLANUM PER I BAMBINI CON AUTISMO

Nel 2026 Fondazione Mediolanum rinnova il suo impegno a favore dei minori sostenendo “Verso l’autonomia”, la nuova raccolta fondi dell’anno. Il progetto nasce per garantire a 152 minori nello spettro dell’autismo e alle loro famiglie un percorso di crescita completo, coerente e continuativo, in collaborazione con tre realtà di riferimento: Anffas Nazionale ETS APS, Fondazione Renato Piatti e Angsa APS ETS. “Verso l’autonomia” si rivolge a bambini e ragazzi con disturbi del neurosviluppo, con l’obiettivo di accompagnarli nella crescita delle competenze comunicative, relazionali e personali, favorendo il raggiungimento del più ampio grado possibile di autodeterminazione. Il progetto prevede attività educative, laboratoriali ed esperienziali, finalizzate all’accrescimento delle capacità di autogestione e delle autonomie di base, insieme a un supporto dedicato alle famiglie, per affiancarle nella gestione quotidiana e ridurne il carico emotivo. Anche quest’anno Fondazione Mediolanum raddoppierà i primi 60.000 euro raccolti, contribuendo ad ampliare l’impatto dell’iniziativa. Il Giro d’Italia sarà un’occasione per sensibilizzare il pubblico lungo tutto il territorio nazionale, portando il messaggio del progetto tra le persone e promuovendo una cultura dell’inclusione e dell’autonomia.