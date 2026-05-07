Uila Liguria, venerdì il congresso: “Difendere il lavoro nel settore agroalimentare”

Genova. La campagna congressuale della Uil in Liguria sta per volgere al termine. Si terrà domani a Genova, presso l’Acquario alle 9.30, l’ottavo congresso regionale Uila Liguria “Qualità, innovazione e sostenibilità nella filiera agro-alimentare”, alla presenza della segretaria generale nazionale Uila Enrica Mammucari.

L’ultimo congresso di categoria prelude al congresso confederale regionale del prossimo 16 giugno a Genova.

Per quanto riguarda la categoria che si occupa dell’industria agro-alimentare, dell’agricoltura e della pesca, il programma dell’8 maggio prevede, alle 10.00, la relazione della segretaria generale regionale Uila Liguria, Valeria Rabaglia, e il saluto degli ospiti; alle 10:30 gli interventi dei delegati, alle 13.00 le conclusioni di Enrica Mammucari; alle 14:30 riprenderanno i lavori con l’elezione degli organismi.

L’occupazione nel comparto cresce, ma resta tra le più basse d’Europa, con alta inattività femminile e giovanile. “Al centro del dibattito congressuale l’ammodernamento del settore agroalimentare con l’aumento di occupazione e tutele – spiega la segretaria generale uscente Uila Liguria Valeria Rabaglia – L’agricoltura va difesa: il lavoratore agricolo è sentinella del territorio e nella pesca servono certezze: basta tagli lineari alle giornate senza ristori”.