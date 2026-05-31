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Sicurezza

Ubriachi molesti e alla guida, quattro persone controllate e sanzionate in una giornata

Tutti segnalati per ubriachezza manifesta nell'ambito dei "pattuglioni" della polizia

polizia, centro storico

Genova. Quattro persone sono state segnalate ieri per ubriachezza manifesta nell’ambito dei controlli della polizia in centro. I pattuglioni – eseguiti anche in concerto con polizia locale, guardia di finanza ed esercito – sono stati preceduti dall’entrata in vigore della nuova ordinanza del Comune di Genova con divieti più stringenti sull’alcol nel tentativo di arginare i fenomeni di insicurezza urbana.

Questa notte in via della Mercanzia gli operatori hanno notato un soggetto particolarmente alterato nei confronti dei passanti. Fermato per un controllo, l’uomo si è rifiutato di fornire le proprie generalità, motivo per cui è stato deferito. Dagli accertamenti è emerso che si trattava di un 25enne senegalese, irregolare sul territorio nazionale, sanzionato anche per ubriachezza.

In piazzale Iqbal Masih, un 20enne ucraino è stato controllato mentre era alla guida di un’auto e sottoposto alla verifica del tasso alcolemico. I risultati hanno mostrato un valore oltre il limite consentito dal codice della strada per cui è stato deferito.

Successivamente, un 41enne italiano identificato in vico di Mezzagalera e un 36enne dominicano segnalato da personale a bordo di un bus, sono stati sanzionati per ubriachezza manifesta poiché trovati in stato di alterazione mentre molestavano alcuni soggetti.

 

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