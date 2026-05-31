Ubriachi molesti e alla guida, quattro persone controllate e sanzionate in una giornata

Genova. Quattro persone sono state segnalate ieri per ubriachezza manifesta nell’ambito dei controlli della polizia in centro. I pattuglioni – eseguiti anche in concerto con polizia locale, guardia di finanza ed esercito – sono stati preceduti dall’entrata in vigore della nuova ordinanza del Comune di Genova con divieti più stringenti sull’alcol nel tentativo di arginare i fenomeni di insicurezza urbana.

Questa notte in via della Mercanzia gli operatori hanno notato un soggetto particolarmente alterato nei confronti dei passanti. Fermato per un controllo, l’uomo si è rifiutato di fornire le proprie generalità, motivo per cui è stato deferito. Dagli accertamenti è emerso che si trattava di un 25enne senegalese, irregolare sul territorio nazionale, sanzionato anche per ubriachezza.

In piazzale Iqbal Masih, un 20enne ucraino è stato controllato mentre era alla guida di un’auto e sottoposto alla verifica del tasso alcolemico. I risultati hanno mostrato un valore oltre il limite consentito dal codice della strada per cui è stato deferito.

Successivamente, un 41enne italiano identificato in vico di Mezzagalera e un 36enne dominicano segnalato da personale a bordo di un bus, sono stati sanzionati per ubriachezza manifesta poiché trovati in stato di alterazione mentre molestavano alcuni soggetti.