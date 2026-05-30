Attivi i nuovi tutor sull’autostrada A7 tra Milano e Genova

Milano. A partire dal 29 maggio, sulla Autostrada A7, nel tratto di competenza di Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A. sono attivi sei nuovi sistemi Tutor installati dalla concessionaria e gestiti dalla Polizia di Stato, al fine di migliorare la sicurezza stradale e ridurre incidenti dovuti a all’eccesso di velocità.

Milano Serravalle – Milano Tangenziali gestisce oltre 185 km di infrastrutture che connettono persone, territori ed economie: l’Autostrada A7 Milano–Serravalle Scrivia, le tangenziali di Milano (A50, A51, A52), la Tangenziale Ovest di Pavia (A54) e il raccordo Bereguardo–Pavia (A53).

I tre sistemi posizionati in direzione Nord monitoreranno circa 29 km di tratta (da Castelnuovo a Bereguardo), mentre i tre in direzione Sud circa 22 km (da Bereguardo a Castelnuovo).

Il Tutor è un sistema elettronico progettato per monitorare la velocità media dei veicoli che transitano sulle autostrade. Rappresenta un alleato della sicurezza stradale con lo scopo di incoraggiare gli automobilisti a mantenere comportamenti corretti e ridurre così i rischi per sé e per gli altri. L’obiettivo principale del Tutor è quindi di regolarizzare il flusso del traffico, prevenire gli eccessi di velocità e incentivare gli automobilisti a rispettare i limiti non solo in prossimità di un controllo ma lungo tutto il percorso autostradale.

I Tutor saranno interamente gestiti dalla Polizia Stradale che accerterà le infrazioni ed emetterà i relativi verbali.

Negli ultimi anni il tema della velocità in autostrada è tornato al centro del dibattito sulla sicurezza stradale, soprattutto con i livelli di traffico in crescita rispetto ai livelli pre-pandemia. L’importanza del tema è riconosciuta prima di tutto dalle istituzioni: la sicurezza stradale è stata inserita all’interno dell’Agenda 2030 dell’ONU, mentre l’Unione europea ha avviato l’ambizioso progetto “Vision Zero”, con l’obiettivo di azzerare decessi e feriti gravi sulle strade entro il 2050, con un obiettivo intermedio di dimezzamento delle vittime della strada entro il 2030.

Le autostrade rappresentano, dal punto di vista infrastrutturale, la rete viaria statisticamente più sicura soprattutto grazie a standard costruttivi elevati e sistemi di monitoraggio e gestione del traffico evoluti. Tuttavia, in Italia, la velocità elevata continua a figurare tra le principali cause dirette degli incidenti, insieme a distrazione e mancato rispetto della precedenza.

Complessivamente, questi tre fattori rappresentano circa il 38% (*) delle cause di incidentalità rilevate. “Il monitoraggio della A7 delinea un quadro che richiede attenzione e la necessità di promuovere a livello nazionale una guida più responsabile per garantire la sicurezza di tutti gli utenti — afferma Ivo Cassetta, AD Milano Serravalle – Milano Tangenziali. – Alla guida siamo tutti responsabili allo stesso modo, serve quindi un approccio di sistema, dal cittadino fino ai decisori. Il nostro impegno è volto a raggiungere gli obiettivi di interesse pubblico a livello nazionale ed europeo e l’installazione dei dispositivi tutor, insieme al continuo monitoraggio delle infrastrutture e a tutti i progetti legati alla sicurezza che mettiamo in campo, come ad esempio l’illuminazione radente, l’anti-contromano e la gestione intelligente del traffico, vanno in questa direzione”.

“L’installazione del nuovo sistema Tutor in autostrada A7 contribuisce in maniera efficace alla prevenzione dell’incidentalità ed all’innalzamento del livello di sicurezza stradale sulla tratta. La sinergia tra tecnologia e controllo del territorio è strategica per ridurre il fenomeno infortunistico e avvicinarci progressivamente all’obiettivo europeo ‘Vision Zero’ previsto per il 2050” – afferma il Dirigente Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia Dirigente Superiore, Dott.ssa Carlotta GALLO.