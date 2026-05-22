Turismo e cultura, Genova sperimenta la donazione digitale con il progetto Meta-dest

Genova. Su proposta dell’assessore alla Cultura Giacomo Montanari e dell’assessora al Turismo Tiziana Beghin, la Giunta ha approvato la partecipazione del Comune di Genova, in qualità di stakeholder pubblico e partner ospitante, alla sperimentazione del progetto europeo META-DEST.

«Con questa delibera Genova si conferma come laboratorio all’avanguardia nella gestione e valorizzazione dei beni culturali – osserva l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari – L’introduzione della donazione digitale rappresenta un modello innovativo di coinvolgimento e partecipazione attiva dei visitatori. Dare la possibilità a chiunque di sostenere un restauro, una mostra o la conservazione di un luogo unico come i nostri musei civici e il sito UNESCO delle Strade Nuove e il Sistema dei Palazzi dei Rolli, significa trasformare il turista e il cittadino da fruitori passivi a mecenati consapevoli del patrimonio comune. Questa fase sperimentale ci permetterà di testare l’efficacia e la replicabilità di uno strumento che introduce nuove, sostenibili forme di micro-sostegno alla conservazione e alla divulgazione dell’arte e della cultura».

«La digitalizzazione dei servizi è uno dei pilastri fondamentali per lo sviluppo di un turismo moderno, accessibile e, soprattutto, sostenibile – sottolinea l’assessora al Turismo Tiziana Beghin – Attraverso il progetto META-DEST e la tecnologia contactless di Tap-to-Tip, andiamo a intercettare i nuovi comportamenti d’acquisto e di fruizione dei viaggiatori internazionali, abituati a transazioni fluide e veloci. Integrare questi totem nei percorsi urbani e nei siti di maggior interesse turistico valorizza il nostro brand cittadino all’insegna dell’innovazione, creando al contempo un ponte diretto tra l’esperienza di viaggio e il sostegno concreto alla bellezza della destinazione che si sta visitando».

La sperimentazione, temporanea e senza alcun costo per l’ente, prevede l’installazione di dispositivi fisico-digitali basati sul sistema TackPay. Questa tecnologia consentirà a cittadini e turisti di effettuare erogazioni liberali volontarie in modalità digitale attraverso QR code, tecnologia NFC e totem contactless, in modo tracciabile, sicuro e senza l’obbligo di scaricare applicazioni dedicate o effettuare registrazioni.

Finanziato nell’ambito del Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027, il progetto punta a favorire la trasformazione digitale attraverso sinergie innovative tra pubblico e privato. L’iniziativa nasce da un invito di FILSE S.p.A., partner di META-DEST, che ha proposto al Comune di aderire alla fase pilota denominata Tap-to-Tip for Culture & Tourism.

I punti di donazione saranno flessibili e modulabili sia per finalità generiche sia per specifici progetti di valorizzazione all’interno dei musei civici, dei Palazzi dei Rolli e dei principali flussi urbani e turistici della città.