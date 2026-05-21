Truogoli in Festa: due giorni di musica, sapori e una nuova apertura

Genova. Una delle piazze medievali più affascinanti di Genova, i Truogoli di Santa Brigida, ospita un weekend di musica, incontri e sapori grazie alle otto realtà commerciali che la rendono viva ogni giorno e a una nuova apertura da festeggiare.

“Truogoli in Festa” va in scena venerdì 22 e sabato 23 maggio, quando la piazza si trasformerà in un piccolo palcoscenico a cielo aperto tra live music, dj set, aperitivi e atmosfere da vivere fino a sera. L’occasione speciale sarà l’inaugurazione della nuova Trattoria Santa Brigida, pronta ad accogliere il quartiere e tutti coloro che vorranno scoprire uno degli angoli più autentici della città.

Per l’occasione il concept store InJeans Genova presenterà il suo nuovo foulard in twill di seta dove è rappresentata piazza Truogoli di Santa Brigida in tutto il suo splendore.

Venerdì 22 maggio, dalle 16 alle 18, debutta la puntata zero di “Radio Truogoli”, format curato dal giornalista musicale Claudio Gambaro che animerà il pomeriggio con interviste a musicisti, residenti e commercianti del sestiere, accompagnate dalle esibizioni live di Naim Abid, Andrea Facco e dei Crossroad. Dalle 18 spazio al dj set di Stefano Murgia e agli aperitivi proposti dai locali della piazza, tra specialità liguri, farinate, dolci e piatti etnici, mentre alle 19.30 sarà presentato “In Jeans Genova”, il foulard dedicato ai Truogoli di Santa Brigida.

Sabato 23 maggio la festa proseguirà dalle 12 alle 22.30 con pranzi, street food, jam session e open mic curati dal Lìbrido Café, seguiti dai concerti acustici di Anoora, Paolo Gerbella e Four Leaf Clover. L’iniziativa coinvolge le realtà commerciali di piazza Truogoli di Santa Brigida, da Lìbrido Café a Pasticceria Camogli, passando per Trattoria Santa Brigida, Nazaret, Boni Sport e Visual Garden.