“Le banche italiane non sono sicure”, badante truffata dei suoi risparmi da un finto poliziotto

Genova. Si è fidata, ma ha anche preso le sue precauzioni visto che erano i suoi risparmi di una vita, scattando delle fotografie e sporgendo denuncia non appena ha avuto un sospetto,

Così almeno uno dei truffatori è stato arrestato e ora sarà processato. L’uomo, Alexei Railean, 40enne moldavo, ha truffato una donna di 59 anni portandole via 24mila euro dopo averla convinta, insieme ad almeno due complici tuttora ignoti, che i suoi risparmi non erano al sicuro perché dal suo conto erano stati effettuati prelievi sospetti. La donna, una badante di origine ucraina, si era fidata e aveva effettuato i bonifici richiesti ma quando per l’ultima tranche erano venuti in due a prendere i contanti direttamente sul luogo di lavoro lei li aveva fotografati. Grazie a quelle foto e alle indagini della sezione di pg dei carabinieri che hanno analizzato anche i tabulati telefonici, uno dei truffatori è stato identificato e arrestato nel giro di pochi mesi. La pm Elena Schiavetta ha chiesto per lui la citazione diretta a giudizio.

I fatti risalgono a un anno fa. I truffatori si erano prima presentati al telefono parlando in russo ma mostrando alla donna finti tesserini della polizia di Stato. Poi era comparso un terzo uomo, che sempre fornito di un documento fittizio, aveva detto di essere mandatario della sua banca e incaricato di mettere al sicuro le sue finanze perché le banche italiane non erano sicure Le avevano anche inviato la documentazione relativa a un’esistente cassetta di sicurezza con tanto di intestazione della Banca d’Italia. Subito dopo la consegna dell’ultima tranche di denaro, riguardando la documentazione si era insospettita dalla scritta “Hola”, in spagnolo mentre gli iban che gli erano stati forniti erano inglesi e ucraini, si era insospettita. Ne aveva parlato con il figlio del suo datore di lavoro, che fa l’avvocato, e che l’aveva immediatamente accompagnata a sporgere denuncia.