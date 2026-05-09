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San fruttuoso

Cerca di truffare una 93enne per portarle via 30mila euro di gioielli, ma lei reagisce: arrestato per rapina

Nella fuga il truffatore ha perso il borsello e tre bottoni della camicia. E' stato fermato in stazione mentre stava ripartendo per il sud

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Genova. Ha cercato di truffare un’anziana di 93 anni a San Fruttuoso con il solito stratagemma del finto carabiniere, ma lei una vista raccolto i monili in un portagioie ha avuto un sospetto e i suoi gioelli a quell’uomo non voleva più darli.
Cosi lui le ha strappato con forza il portagioie che lei teneva stretto tra le mani per poi fuggire.
E’ successo in un appartamento nel quartiere di San Fruttuoso. L’anziana prima ha cercado di afferrarlo per un braccio, poi si è messa a urlare e gli altri condomini accorsi hanno cercato di fermarlo. L’uomo si è divincolato ed è riuscito a fuggire ma ha perso un borsello con all’interno una tessera sanitaria e tre bottoni di una camicia. Nel frattempo è stata allertata la polizia.
L’uomo un 33enne italiano è stato fermato dagli agenti mentre era sul binario alla stazione Principe in attesa di un treno diretto al Sud. L’uomo è stato arrestato ed è in attesa di convalida.
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