Il truck tour “Il lavoro viaggia con noi” fa tappa a Genova, appuntamento il 13 maggio

Genova. Il 13 maggio dalle 9 piazza della Vittoria si trasforma in un laboratorio a cielo aperto per i professionisti di domani. Fa tappa nel capoluogo ligure la terza edizione del tour nazionale “Il lavoro viaggia con noi!”, la campagna itinerante promossa dal Ministero del Lavoro, da Fondazione Lavoro Consiglio Nazionale e dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Genova.

Dopo aver attraversato l’Italia partendo da Siena, toccando la Sicilia e risalendo la penisola, l’evento approda a Genova per offrire agli studenti delle scuole superiori e delle università una bussola per orientarsi in un mercato del lavoro sempre più complesso.

L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Genova, vedrà la partecipazione dell’Assessore al Lavoro insieme ai funzionari di INAIL, INPS e Agenzia delle Entrate, presenti per illustrare i compiti di controllo e tutela che garantiscono la legalità del sistema. Fondamentale sarà anche il confronto con la Camera di Commercio e i rappresentanti di aziende private locali, pronti a dialogare con i giovani sulle reali necessità del mercato e sulle competenze più ricercate.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di trasmettere i principi fondamentali del rapporto di lavoro attraverso un linguaggio moderno e coinvolgente. Oltre agli stand dedicati all’orientamento occupazionale, i ragazzi potranno mettersi alla prova con dibattiti sul lavoro etico: focus sulla dignità e sulla sicurezza come pilastri imprescindibili della carriera futura. E poi Virtual Games sulla sicurezza, per imparare a prevenire i rischi sul campo attraverso la realtà aumentata, e cruciverba tematici: un modo divertente per scoprire diritti e doveri dei lavoratori.

“Portare il lavoro in piazza significa renderlo accessibile e comprensibile – dicono dall’ordine dei Consulenti del lavoro di Genova, da tempo impegnato in prima linea con incontri diretti nelle

scuole del territorio – vogliamo che i ragazzi capiscano che il lavoro non è solo un dovere, ma un

diritto da esercitare in sicurezza e nel rispetto delle regole”.