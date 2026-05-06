Trofeo Italiano Prototipi: Magione soddisfa ancora Roberto Malvasio

Magione. L’Autodromo dell’Umbria, a Magione, ha regalato a Roberto Malvasio un nuovo grande momento di soddisfazione.

In lizza nella prova del Trofeo Italiano Prototipi con la Radical SR4 1400 messagli a disposizione dalla AutoSport Sorrento, il pilota di Ronco Scrivia ha conseguito la sesta posizione assoluta finale, su sette concorrenti, un piazzamento importante soprattutto per i riscontri che ha generato.

“Più di così – osserva Roberto Malvasio – non potevamo fare. Sapevamo che la nostra Radical SR4 1400 avrebbe sofferto il “gap” di potenza nei confronti dei mezzi che ci hanno preceduto e, pertanto, abbiamo ottimizzato l’impegno anche per testare nuove soluzioni alla vettura, operazione in cui ho sviluppato un ulteriore affiatamento con la squadra, un team con cui mi trovo veramente bene”.

“Sono, comunque, molto soddisfatto – ha concluso il driver di Ronco Scrivia – dei tempi fatti segnare: nella fase finale ho un po’ rallentato anche per rispettare la vettura, sottoposta ad un notevole stress dal tipo di competizione, un mezzo davvero affidabile e con cui non ho mai terminato una gara anzitempo”.