Trofeo Italia Judo Liguria: nel fine settimana a Genova un evento con grandi numeri

Genova. Si svolgerà nel fine settimana del 30 e 31 maggio a Genova, presso il palazzetto dello sport Stadium Genova, il Trofeo Italia Cadetti e Junior Judo Liguria, un appuntamento sportivo che porta nuovamente sui tatami genovesi il meglio del judo giovanile a livello nazionale ed internazionale, grazie all’organizzazione della storica società genovese del Budo Semmon Gakko.

“Il Trofeo Italia Cadetti e Junior Judo Liguria rappresenta la storia di questa disciplina non solamente all’interno dei confini italiani, ma con una risonanza che rende la gara di caratura internazionale – sottolinea il vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro -. Siamo orgogliosi di poter ospitare sul nostro territorio questa competizione che pone l’accento sui valori formativi dello sport e che si rivolge agli atleti più giovani attraverso un format competitivo e coinvolgente. Non a caso, anche quest’anno saranno presenti più di mille partecipanti: un ottimo biglietto da visita per la Liguria sportiva ma anche dal punto di vista turistico e promozionale”.

“Genova da molti anni si è ritagliata un ruolo di primo piano nei circuiti nazionali – commenta Filippo Faranda, Presidente della FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali) ligure – e anche quest’anno puntiamo a garantire la nostra presenza in una tappa decisiva per la carriera agonistica di atlete e atleti che hanno modo di affrontare i pari livello di ogni regione e da fuori i confini nazionali”.

“Genova e la Liguria da tantissimi anni sono punto di partenza e di crescita di atlete e atleti tra i migliori nel panorama nazionale – gli fa eco Andrea Revelli, presidente della settore judo della FIJLKAM e allenatore del Budo Semmon Gakko – per una Regione premiata nei mesi scorsi come capitale dello sport, l’organizzazione di tornei di questa caratura è una priorità assoluta per non disperdere i nostri talenti e per avvicinare ancora più giovani al judo”.

“Il judo è uno sport che lega ai principi agonistici la grande tradizione giapponese e un’attenzione esemplare per il fair play e per il rispetto – conclude Piero Picasso del CONI ligure – grazie a questa manifestazione puntiamo a offrire non solo un grande spettacolo sportivo, ma un’occasione a genovesi e turisti per scoprire una disciplina antica e affascinante”.