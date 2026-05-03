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Trofeo Agosti coppa Wolf di nuovo, Ferro: “Gara di livello assoluto, presenti 750 atleti da tutta Italia”

Nell'ambito della due giorni sportiva, si è tenuta anche la 5° edizione del Trofeo del Gabbiano, riservato alla categoria Esordienti B

Generico maggio 2026

Genova. Il vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro ha preso parte questa mattina alle premiazioni del 15° Trofeo Agosti e 11° Coppa Wolf, competizione di nuoto giovanile di caratura nazionale riservata ad atleti delle categorie Ragazzi, Assoluti ed Esordienti A. Presenti al torneo numerose società liguri, piemontesi e lombarde, facendo registrare numeri davvero ottimi in termini di partecipazione: fra le squadre presenti anche la Rappresentativa Ligure Esordienti A, selezionata per il prossimo Trofeo delle Regioni.

“La presenza di ben 750 atleti e 1600 presenze gara complessive ci riempie d’orgoglio, perché dimostra l’elevato valore tecnico e sportivo di questa gara che è ormai un punto di riferimento di livello assoluto per il nuoto in Liguria e in Italia – spiega il vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro – Questo settore ci ha dato una forte spinta nel 2025, nel corso della nostra esperienza come ‘Migliore Regione Europea dello Sport’, grazie all’allestimento di importanti progetti e manifestazioni sportive. È significativo vedere come queste iniziative, che hanno tenuto a battesimo i primi successi di nuotatori che hanno fatto una carriera di rilievo, continuino a rafforzarsi e a crescere nel tempo, promuovendo memoria, passione e capacità di unire generazioni diverse nel segno dello sport”.

Nell’ambito della due giorni sportiva, si è tenuta anche la 5° edizione del Trofeo del Gabbiano, riservato alla categoria Esordienti B.

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