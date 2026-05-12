Treni, si amplia il sistema di acquisto Tap&Tap: sono 69 le stazioni con il canale rapido

Genova. Dopo l’esordio sulle tratte Ventimiglia – Savona e Savona – Genova e nel nodo di Genova, il servizio TAP&TAP si estende a nuove linee. Salgono così a 69 le stazioni liguri in cui è disponibile il canale di acquisto rapido dei biglietti del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), tramite carte di pagamento contactless, utilizzabile nelle 288 validatrici presenti in stazione. Il servizio è attivo anche sulle linee Genova – Sestri Levante, Genova – Ovada, Savona – Dego e Savona – Cengio.

Nelle 34 stazioni presenti lungo le linee sono state abilitate 98 validatrici dove sarà possibile acquistare il biglietto per i treni del Regionale in qualunque momento della giornata. Nei prossimi mesi il servizio sarà ulteriormente esteso alla tratta Genova – Arquata.

Per acquistare il biglietto è sufficiente avvicinare la propria carta di pagamento contactless, lo smartphone o lo smartwatch abilitati ai lettori presenti sulle validatrici della stazione di partenza e successivamente effettuare la stessa operazione sulle validatrici della stazione di arrivo, accertandosi di utilizzare sempre lo stesso dispositivo.

Con la stessa carta è possibile acquistare il biglietto per un solo passeggero adulto (tariffa ordinaria adulti in 2° classe) in fase di controllo a bordo sarà sufficiente comunicare gli ultimi quattro numeri della carta utilizzata. Tutte le informazioni sono disponibili su trenitalia.com e sui canali social del Regionale.

Inoltre, registrando la carta di pagamento nella propria area riservata sul sito di Trenitalia, all’interno del profilo “TAP&TAP”, il cliente può consultare le transazioni eseguite e beneficiare della tariffa migliore: le spese sostenute su una stessa tratta vengono infatti accumulate e, al raggiungimento della soglia di un abbonamento settimanale, mensile o annuale, i viaggi successivi su quella tratta saranno inclusi nel prezzo. Per ulteriori dettagli è possibile consultare la pagina TAP&TAP su trenitalia.com.

Con il servizio TAP&TAP prosegue l’impegno di Trenitalia, attraverso il suo brand Regionale, per rendere sempre più semplice, veloce e sostenibile l’acquisto dei titoli di viaggio, migliorando l’esperienza per pendolari, turisti e per tutti coloro che scelgono il treno per i propri spostamenti. Questo sistema di pagamento contactless non solo semplifica l’accesso ai mezzi di trasporto, ma contribuisce anche a ridurre l’utilizzo della carta e le emissioni di CO₂, promuovendo una mobilità più sostenibile.