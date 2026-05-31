Trasporto merci, Genova aderisce al progetto “LucyMe Freight” per fornire informazioni agli autisti

Genova. Su proposta dell’assessore alla Mobilità sostenibile Emilio Robotti e dell’assessora ai Progetti europei Tiziana Beghin, la giunta comunale ha approvato l’adesione del Comune di Genova, in qualità di partner, alla proposta progettuale LucyMe Freight – Multilingual Urban Logistics Intelligence for Enhanced Freight Operations and Real-Time Efficiency, presentata nell’ambito del programma europeo EIT Urban Mobility, finanziato attraverso Horizon Europe.

L’iniziativa punta a migliorare l’efficienza, la sicurezza e la sostenibilità ambientale del trasporto merci e delle operazioni logistiche in ambito urbano attraverso lo sviluppo e la sperimentazione di una piattaforma digitale interoperabile integrata con un assistente vocale multilingue basato su intelligenza artificiale.

L’attività si inserisce nel quadro delle strategie europee dedicate alla mobilità intelligente e sostenibile e coinvolge partner pubblici e privati impegnati nello sviluppo di strumenti tecnologici avanzati finalizzati all’ottimizzazione della gestione dei flussi logistici nelle aree urbane e portuali.

“Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di innovazione della mobilità urbana e della logistica sostenibile – dichiara l’assessore Emilio Robotti –. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale e di sistemi digitali avanzati consentirà di migliorare la gestione dei flussi di traffico legati al trasporto merci, con benefici concreti in termini di sicurezza stradale, fluidità della circolazione e riduzione dell’impatto ambientale. Genova, per le proprie caratteristiche infrastrutturali e portuali, rappresenta un contesto strategico ideale per sperimentare nuove soluzioni tecnologiche capaci di rendere la mobilità urbana sempre più efficiente e integrata”.

“L’ingresso del Comune di Genova all’interno di una candidatura europea di questo livello conferma l’attenzione dell’amministrazione verso le opportunità offerte dai programmi comunitari dedicati all’innovazione e alla sostenibilità – sottolinea l’assessora ai Progetti europei Tiziana Beghin –. Attraverso queste attività la città può rafforzare la propria capacità di attrarre competenze, sperimentazioni e risorse strategiche, sviluppando soluzioni innovative in grado di generare ricadute positive sul territorio e sui servizi urbani”.

Nel dettaglio, la piattaforma consentirà di integrare in tempo reale dati relativi ai mezzi pesanti in transito, informazioni sulla viabilità urbana, condizioni del traffico, operatività di terminal e varchi portuali, dati logistici e informazioni meteorologiche. L’obiettivo è fornire agli autisti indicazioni immediate e aggiornate, migliorando la gestione dei percorsi, riducendo i tempi di percorrenza e contribuendo a diminuire congestione, emissioni e criticità legate alla circolazione urbana delle merci.

Particolare attenzione sarà dedicata all’interoperabilità dei sistemi informativi e alla capacità dell’assistente virtuale di recepire e trasmettere in più lingue dati relativi alle regolamentazioni locali, alle limitazioni di accesso e allo stato operativo delle infrastrutture logistiche, favorendo così una gestione più efficiente e sicura del trasporto merci.