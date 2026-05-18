Trasporti e logistica portuale, Gruppo Spinelli diventa nuovo socio di Alis

Genova. “Con grande piacere annunciamo l’ingresso in Alis del Gruppo Spinelli, una realtà imprenditoriale di assoluto riferimento nel panorama nazionale della logistica integrata, del trasporto e delle attività terminalistiche portuali, che da decenni contribuisce concretamente alla crescita della competitività del nostro Paese attraverso investimenti, innovazione, occupazione e sviluppo sostenibile. Il Gruppo Spinelli rappresenta un esempio virtuoso di impresa capace di coniugare tradizione, visione industriale ed evoluzione tecnologica, condividendo i valori che Alis promuove ogni giorno: sostenibilità ambientale, efficientamento logistico, intermodalità, sicurezza sul lavoro, digitalizzazione e valorizzazione del capitale umano. Siamo certi che questa nuova sinergia apporterà un contributo importante al rafforzamento dell’intero comparto della logistica e dei trasporti, favorendo ulteriore crescita e competitività per le imprese associate”.

Così il presidente di Alis, Guido Grimaldi, commenta l’adesione all’associazione del Gruppo Spinelli, storica azienda italiana con sede principale nel porto di Genova, protagonista in trasporto terrestre e logistica integrata di container, merce varia e project cargo, con una presenza consolidata nei principali nodi strategici del sistema logistico nazionale.

“Siamo onorati di entrare in Alis, che rappresenta una delle più importanti reti associative italiane di imprese specializzate operanti nella filiera logistica delle merci. Siamo convinti che Alis possa offrire al nostro ecosistema un valore aggiunto strategico, in termini di confronto, proposte e ricerca condivisa di soluzioni adeguate ad affrontare le grandi sfide che noi tutti, operatori di logistica portuale-terrestre, siamo chiamati ad affrontare quotidianamente, in un mercato internazionale sempre più competitivo ma anche sempre più incerto. Siamo pronti a dare il nostro contributo in Alis, convinti che le singole forze, per quanto organizzate e integrate come la nostra realtà, oggi non siano più sufficienti per costruire sviluppo e crescita dell’impresa in contesti sempre più complessi”.

Così il presidente del Gruppo Spinelli, Mario Sommariva, saluta ed esprime la soddisfazione a nome di tutto il gruppo per lo storico ingresso in Alis.