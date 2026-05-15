Tragedia delle Maldive, il Wwf piange la scomparsa di Monica Montefalcone: “Massima esperta di posidonia nel Mediterraneo”

Genova. “Il WWF è profondamente addolorato per la scomparsa della professoressa Monica Montefalcone. Il tragico incidente subacqueo è accaduto alle Maldive durante un’immersione di ricerca che ha visto tra le vittime anche sua figlia, un suo studente e una giovane ricercatrice che collaborava con lei. Professoressa associata in Ecologia presso l’Università di Genova, ricercatrice, era una delle massime esperte di posidonia nel Mediterraneo”.

Questo il comunicato stampa diffuso questa mattina dal Wwf Italia, a seguito della morte di Monica Montefalcone, rimasta vittima di un incidente durante l’immersione in un atollo delle Maldive. “Il WWF ricorda con estremo affetto e riconoscenza le tante collaborazioni che la professoressa Montefalcone aveva avviato in diversi progetti di ricerca e rigenerazione degli habitat marini svolti a fianco dell’Associazione, sia al livello regionale nella sua amata Liguria che al livello nazionale e mediterraneo. Oltre alle numerose attività, tra cui la mappatura della posidonia nei mari italiani nel progetto PNRR MER (Marine Ecosystem Restoration) finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, si era dedicata con passione anche alla divulgazione scientifica”.

“Una persona solare, appassionata, gentile e disponibile, particolarmente attenta alla formazione dei suoi studenti, era appena entrata a far parte della Comunità scientifica del WWF Italia mentre l’Accademia Internazionale delle Scienze l’aveva appena insignita del prestigioso riconoscimento del Tridente d’oro – conclude la nota – Il WWF esprime le più profonde condoglianze alla famiglia. Con la sua tragica scomparsa la comunità del mare perde una persona davvero speciale”