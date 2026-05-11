Elezioni comunali a Torriglia, i giovani lanciano un podcast per orientarsi al voto

Liguria. A Torriglia in occasione delle elezioni comunali 2026 nasce il gruppo dei Podcast Tutor, giovani torrigliesi che, indossando una maglietta dedicata, e girando per il paese, aiuteranno cittadini e persone meno abituate alle piattaforme digitali ad ascoltare il podcast con le interviste ai candidati, ad accedere alle puntate tramite QR Code, usare Spotify, YouTube o altre piattaforme e seguire in modo semplice e diretto il confronto elettorale.

L’obiettivo del progetto, lanciato dall’Associazione I Danzanti de Toriggia è semplice: “Portare il dibattito politico fuori dalle dinamiche tradizionali e coinvolgere i giovani ma allo stesso tempo renderlo accessibile anche a chi normalmente resta escluso dall’uso di questo tipo di strumenti digitali”.

Nei prossimi giorni i Podcast Tutor saranno disponibili in paese per spiegare come ascoltare il podcast, aiutare chi ha difficoltà tecniche e promuovere la diffusione delle puntate attraverso il passaparola e i social network.

Le prime puntate hanno destato grande interesse in paese tanto che e l’associazione sta pensando, terminate le elezioni, di trasformare il progetto in un’iniziativa permanente che andrà a valorizzare chi a Torriglia ha idee, progetti, proposte per sostenere la socialità, la cultura e indirettamente le attività commerciali. “Torriglia Vota” è disponibile su Spotify, YouTube, Amazon Music e Apple Podcasts.

I Danzanti de Toriggia: l’associazione nasce nel 2025 da un gruppo di persone appassionate di danze in cerchio e nella creazione di abiti a fantasia storica, ma con la voglia di fare anche cose per il paese. Tra gli eventi organizzati: l’Elfo Day. Torriglia Vota: è un podcast in 4 puntate lanciato in occasione delle elezioni Comunali per seguire insieme ai torigliesi la corsa alla carica di sindaco, proporre una nuova modalità di fruizione di questo tipo di contenuti e coinvolgere i giovani.