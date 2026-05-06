A Torriglia una nuova area camper “smart”: accesso da smartphone e ricariche elettriche

Torriglia. Il Comune di Torriglia investe nel turismo itinerante lavorando a una nuova area camper da 14 posti, interamente smart.

Il Comune ha vinto un bando GAL (Gruppi di Azione Locale), finanziato dal FEASR, per offrire contributi a fondo perduto per lo sviluppo rurale, sostenendo agricoltura, turismo, artigianato e microimprese.

Gli operai sono al lavoro in questi giorni per finire i lavori in tempo per l’inizio della stagione. L’area si trova vicino al centro del paese e l’accesso è consentito da smartphone. All’interno ci sono ricariche elettriche, carico acqua e scarico reflui, area picnic con barbecue e una nuova area cani.

“Una scommessa vinta ancor prima di cominciare. Non vediamo l’ora di inaugurarla e accogliervi”, è il commento dell’amministrazione comunale.