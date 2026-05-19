Torna Darsena3000 con il primo fish&djs della stagione: musica elettronica e pescato del giorno

Genova. Dj set tra onde sonore e groove in vinile, per un’esperienza collettiva che fonde i mestieri del mare con la cultura dei “block party” promuovendo il patrimonio della città e la sostenibilità ambientale. Venerdì 22 maggio 2026 (ore 18) al Mercato dei Pescatori della Darsena (calata Simone Vignoso 1) prende il via il primo appuntamento di Darsena3000, rassegna di eventi realizzata e coordinata da Forevergreen con l’obiettivo di attivare pratiche collettive di rigenerazione culturale e promuovere nuove forme di uso dello spazio pubblico, con una rinnovata attenzione alle comunità sottorappresentate, alle nuove generazioni di artisti e pubblico e alle scene musicali locali più promettenti della città.

A dare il via al programma di quest’anno è Fish&DJs, il format ideato da Forevergreen in collaborazione con Coldiretti Pesca Liguria e realizzato per questo primo appuntamento insieme a La Nuova Zena, community culturale promossa da NoOx Worldwide che valorizza l’ecosistema musicale e creativo delle nuove generazioni a Genova e in Liguria. Il format mette in dialogo musica elettronica, culture urbane e il pescato del giorno cucinato dai pescatori locali. Protagonisti della serata di venerdì 22 maggio sono Yaski, Talla e Matt One. Nel corso della serata sarà inoltre attiva una promozione in occasione del World Paloma Day, dedicata al cocktail Paloma.

“Con Darsena3000 – spiega Alessandro Mazzone, fondatore e direttore di Forevergreen – continuiamo a sviluppare nuovi modelli di sviluppo culturale urbano, capaci di mettere in rete realtà giovani e dinamiche e di attivare pratiche di engagement e transizione ecologico-digitale e attente all’ambiente. Il nostro obiettivo – continua Alessandro – resta quello di rendere la Darsena un laboratorio urbano aperto, dove sperimentare modelli di innovazione sociale legati alla cultura e all’ambiente per la collettività e le nuove generazioni, all’interno della più ampia cornice in cui Forevergreen crea connessioni tra persone, realtà e settori produttivi diversi, generando opportunità di crescita professionale e senso di comunità”.

“Con la serata di venerdì 22 maggio – aggiunge Silvia Nocentini di NoOx Worldwide, co-direttrice artistica di Electropark e ideatrice di La Nuova Zena – vogliamo proporre un’attivazione che coinvolga in modo diretto le comunità locali, in tutta la loro pluralità. Dalla Darsena a via Pré, ci interessa lavorare su uno spazio aperto, autentico, vissuto e valorizzato dalla partecipazione attiva di artiste, creativi e un ampio pubblico. La musica, per noi, è un linguaggio intersezionale e uno strumento per far emergere nuove narrazioni, valorizzando le diversità e creando occasioni di relazione e ascolto tra le culture che abitano la città”.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

IL PRIMO APPUNTAMENTO DI FISH&DJS

Venerdì 22 maggio 2026, dalle ore 18 alle 00.00 al Mercato dei Pescatori della Darsena, prende il via il primo appuntamento di Fish&DJs 2026. Ad aprire la serata dalle 18 alle 20 sarà Yaski, seguito da dj Talla dalle 20 alle 22 e da Matt One dalle 22 alle 00.00.

Yaski è un dj genovese di 22 anni. Le sue selezioni combinano hip hop, r’n’b, reggaeton, dembow, afrobeats e hit internazionali, mescolando generi e ritmiche differenti in set costruiti attorno all’energia del pubblico. Talla è un dj attivo tra club genovesi, liguri, versiliesi e milanesi. Porta una selezione afro urban che combina amapiano, house e mbalax senegalese, con un approccio orientato al dancefloor. Chiude la serata Matt One, dj, producer e ballerino urban genovese. I suoi set attraversano amapiano, baile funk, afro house, latin house e afrotech, intrecciando ritmiche percussive, melodie trascinanti e influenze provenienti da diverse culture musicali.

DARSENA3000

Darsena3000 è realizzato e coordinato da Forevergreen, con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Creatività Contemporanea, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, in collaborazione con Coldiretti Pesca Liguria, l’Associazione Pescatori della Darsena e del Comune di Genova. Il progetto coinvolge numerosi partner locali e nazionali, con l’obiettivo di attivare pratiche collettive di rigenerazione culturale e promuovere nuove forme di uso dello spazio pubblico.

Forevergreen è un’organizzazione culturale attiva tra musica, arti performative e progettazione urbana, che lavora insieme ad artisti, realtà locali, istituzioni e nuove generazioni per costruire esperienze culturali accessibili e condivise. Tra le iniziative figurano Electropark, festival multidisciplinare di musica elettronica e arti performative, e Darsena3000.

LA NUOVA ZENA

La Nuova Zena, promossa da NoOx Worldwide, è un progetto culturale nato per connettere e valorizzare l’ecosistema musicale e creativo genovese e ligure, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni. Promossa da NoOx Worldwide, la community sviluppa eventi, coproduzioni, laboratori e attività che favoriscono connessioni tra artisti, professionisti e realtà culturali del territorio. L’obiettivo è sostenere l’emersione di linguaggi artistici diversi, riflesso della pluralità sonora, culturale e stilistica che attraversa oggi la città di Genova, creando reti e nuove opportunità sociali e creative. La collaborazione con Fish&DJs rappresenta un percorso che mette in dialogo comunità urbane, influenze globali e identità locali.