TooRNA, la web app gratuita dedicata allo scambio di oggetti per l’infanzia si rinnova

Genova. Torna alla città con una nuova veste TooRNA, la web app gratuita dedicata allo scambio di oggetti e vestiti per l’infanzia (0-12 anni) e premaman, promossa dall’associazione tRiciclo – Bimbi a Basso Impatto.

Il lancio ufficiale di TooRNA 2.0 si terrà sabato 16 maggio, dalle 16.00 alle 17.00, in occasione del Remida Day, presso il Palazzo Ducale di Genova. Nata nel 2018 come evoluzione di una semplice chat tra genitori, TooRNA è cresciuta fino a diventare una vera e propria rete cittadina di scambio gratuito, permettendo alle famiglie di donare, cercare e condividere oggetti ancora in buono stato, riducendo sprechi e rifiuti.

In otto anni, TooRNA ha messo in contatto più di 2.500 famiglie genovesi, permettendogli di scambiare quasi 16.400 articoli per l’infanzia, dalla culla alla tutina passando per la tortiera con il numero per il compleanno fino ai giochi. Tantissimi articoli sono passati da più di 30 punti TooRNA Qui nella città: esercizi commerciali che hanno aderito con sconti e agevolazioni e messo a disposizione i loro spazi per dare alle famiglie la possibilità di effettuare scambi asincroni. Altrettanti scambi sono stati frutto di incontri: in fondo, usare TooRNA è anche un modo per conoscere altre persone che hanno bambini poco più piccoli o poco più grandi, magari nello stesso quartiere, per chiedersi consigli, creare una rete di supporto, fare nuove amicizie.

Oggi, con la versione 2.0, la piattaforma si rinnova per rispondere in modo ancora più efficace ai bisogni della comunità:

• interfaccia completamente responsive

• esperienza utente più semplice e intuitiva

• maggiore facilità nella gestione degli scambi

TooRNA 2.0 mantiene la sua missione originaria – allungare la vita degli oggetti e favorire relazioni di comunità – rafforzando il proprio ruolo come strumento concreto di economia circolare urbana. La nuova release è stata realizzata anche grazie al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, nell’ambito del progetto Remix – Maddalena in circolo e con il sostegno di Iren Comitato Territoriale di Genova.

Il design e lo sviluppo sono stati curati da DotNext, partner tecnico che ha accompagnato questo percorso di trasformazione. Durante l’evento di presentazione, sarà inoltre lanciata “TooRNA TooRNA TooRNA”, la canzone dei Ritmiclando dedicata alla web app e presentato il video realizzato da Henry Happiah-Mensah: un racconto musicale che accompagna il ciclo di vita degli oggetti e celebra il valore del riuso, della condivisione e del passaggio tra generazioni. Con TooRNA, ogni oggetto e ogni vestitino può trovare una nuova casa, una nuova storia, una nuova vita.