Tir incastrato sotto il tunnel di via Canevari: notte di super lavoro per vigili del fuoco e polizia locale

Genova. Notte complicata quella appena trascorsa a Brignole dove, intorno alle ore 4, un autoarticolato che procedeva in direzione mare è rimasto bloccato all’interno del tunnel di via Canevari.

Nel tentativo di attraversare la galleria, infatti, il tetto del tir è entrato in collisione con la volta in cemento, rendendo impossibile proseguire la marcia e ostruendo completamente la carreggiata.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e la polizia locale. Gli operatori hanno lavorato per oltre due ore per coordinare le delicate manovre necessarie a liberare il mezzo pesante e mettere in sicurezza la struttura. La viabilità nel tratto interessato è stata ripristinata soltanto intorno alle 6:35, con la riapertura definitiva del tunnel al traffico cittadino.