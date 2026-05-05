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Disagi

Tir incastrato sotto il tunnel di via Canevari: notte di super lavoro per vigili del fuoco e polizia locale

Troppo alto per passare sotto la struttura ferroviaria, il camion è rimasto bloccato per ore, ostruendo la strada

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Genova. Notte complicata quella appena trascorsa a Brignole dove, intorno alle ore 4, un autoarticolato che procedeva in direzione mare è rimasto bloccato all’interno del tunnel di via Canevari.

Nel tentativo di attraversare la galleria, infatti, il tetto del tir è entrato in collisione con la volta in cemento, rendendo impossibile proseguire la marcia e ostruendo completamente la carreggiata.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e la polizia locale. Gli operatori hanno lavorato per oltre due ore per coordinare le delicate manovre necessarie a liberare il mezzo pesante e mettere in sicurezza la struttura. La viabilità nel tratto interessato è stata ripristinata soltanto intorno alle 6:35, con la riapertura definitiva del tunnel al traffico cittadino.

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