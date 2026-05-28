Tiglieto, incendio in un mulino abbandonato in località Acqua Bianca

Tiglieto. Incendio questo pomeriggio in località Acqua Bianca a Tiglieto, nell’entroterra di Genova, dove un mulino abbandonato ha preso fuoco.

Sul posto sono state immediatamente dislocate due squadre dei vigili del fuoco, supportate da mezzi specializzati per l’antincendio boschivo (Aiv). La priorità dei soccorritori, oltre allo spegnimento della struttura, è stata quella di contenere il rogo ed evitare che le fiamme potessero propagarsi alla fitta vegetazione circostante.

L’edificio risultava completamente disabitato. Le autorità sul posto confermano che nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita nell’evento.

Al momento le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area sono ancora in corso. Restano da accertare le cause che hanno originato il rogo.