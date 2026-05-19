“Ancora una volta affrontiamo la discussione del termovalorizzatore in assenza di dati concreti e verificabili: non c’è alcun approfondimento serio sui numeri che sostengano la tesi della Regione secondo cui il termovalorizzatore sarebbe necessario per la Liguria. Da circa un anno chiediamo una cosa molto semplice: la dimostrazione che i costi di realizzazione e di gestione dei rifiuti in Liguria sarebbero inferiori, o comunque comporterebbero minori ricadute sulle tasse pagate dai liguri se non si usassero impianti fuori regione. Su questo punto non abbiamo ancora ricevuto dati sufficienti per poter ragionare seriamente per valutare altre ipotesi”, aggiunge Arboscello.