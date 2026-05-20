Coltellate alla ex compagna dopo una lite, la procura chiede 8 anni per Salvatore Pazzica

Genova. Tensione questa mattina al processo davanti al gip Marco Malerba contro Salvatore Pazzica, il 68enne, accusato di tentato omicidio per aver accoltellato la sua ex compagna 75enne in un’abitazione a Montoggio.

La donna, colpita con sei coltellate, il 22 novembre 2025 era finita in gravi condizioni all’ospedale San Martino di Genova. Oggi era in aula ma alla vista dell’imputato ha cominciato ripetutamente a inveire contro di lui fino ad essere allontanata dall’aula. Pazzica questa mattina ha chiesto scusa per il suo gesto dicendo di essere pentito. A dare l’allarme, quel pomeriggio erano state due vicine di casa sentendo le urla della donna.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori l’uomo, che ha diversi precedenti penali, non era nuovo a episodi di violenza nei confronti della ex compagna ed era già stato stato denunciato per maltrattamenti, ma non è tuttora chiaro se la lite sia scoppiata per motivi sentimentali o per una questione di soldi.

Pazzica aveva colpito la 75enne con sei coltellate mandandola in Rianimazione al San Martino, poi era fuggito e si era nascosto in un casolare. I carabinieri lo avevano trovato e arrestato nella notte. Tuttora si trova nel carcere di Marassi, Stamattina il suo avvocato, Luca Rinaldi, ha chiesto la derubricazione del reato in lesioni aggravate. La sentenza sarà pronunciata il 17 giugno.