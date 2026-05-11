“Se paghi ti facciamo conoscere una ragazza”: tentano di estorcere denaro a un 46enne fragile, due condanne

Genova Due genovesi di 40 e 44 anni sono stati condannati dal tribunale di Genova per tentata estorsione. I due, nel febbraio del 2024, avevano agganciato un conoscente, un 46enne con alcune fragilità, e avevano cominciato insistere per farsi dare del denaro grazie al quale gli avrebbero “fatto conoscere una ragazza”.

Secondo quanto denunciato dalla vittima, i due sarebbero andati avanti per una settimana, chiedendogli del denaro quasi quotidianamente. E di fronte alla sua resistenza, erano arrivati a minacciarlo mentre una mattina era per strada con la madre, che camminava poco più avanti. “Se lo dici alla polizia ti tagliamo la gola e facciamo male alla tua famiglia” gli avrebbe detto uno di loro mimando il gesto. Lui a quel punto insieme alla madre era andato a fare denuncia.

Questa mattina davanti al collegio presieduto dalla giudice Paola Faggioni sono stati sentiti la parte offesa, la mamma che aveva intravisto “un’animata discussione tra il figlio e i due imputati” e anche un nipote che ha raccontato di aver sentito una delle telefonate con la richiesta di denaro.

I due imputati invece, entrambi difesi dall’avvocato Stefano Ganci, hanno negato ogni addebito confermando solo di conoscere il 46enne. Sono stati entrambi condannati a 2 anni e 4 mesi. Il loro legale ha già preannunciato il ricorso in appello.