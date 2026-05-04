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Centro storico

Tenta di rubare uno smartphone e aggredisce la vittima, arrestato

Il malfattore è stato rincorso dal giovane derubato ma, raggiunto, ha iniziato a picchiarlo

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Genova. La polizia di Stato di Genova ha arrestato un 37enne marocchino senza fissa dimora e senza regolare permesso di soggiorno per tentata rapina aggravata. L’uomo è stato anche denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di oggetti o armi atti a offendere.

Sabato scorso un gruppo di ragazzi si trovava in Piazza della Stampa quando improvvisamente un uomo straniero gli si è avvicinato con una scusa e ha sottratto, con un gesto repentino, il cellulare a uno dei presenti.

La vittima del furto ha iniziato a rincorrerlo fino a fermarlo dopo pochi metri, ma l’uomo ha iniziato a colpirlo con calci e pugni al volto.

Alcuni passanti hanno chiamato la polizia, subito intervenuta inviando le volanti sul posto.
Gli agenti hanno soccorso la vittima che è stata trasportata presso il Galliera per essere visitata poichè presentava un notevole rigonfiamento del naso.

L’uomo è stato tratto in arresto ed ha opposto resistenza agli agenti, scalciando e proferendo insulti.
In suo possesso è stata rinvenuta anche una forbice da elettricista per cui è stato denunciato. E’ stato portato in carcere a Marassi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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