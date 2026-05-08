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Cronaca

Tenta di portare via un bimbo di sei mesi dal passeggino: 31enne arrestato dalla polizia

E' successo ieri sera al Campasso. Il neonato era con la mamma e il fratellino

polizia macchina giorno volante

Genova. Paura ieri sera al Campasso dove un uomo ha aggredito alle spalle una donna che aveva un bimbo nel passeggino, cercando di portar via il piccolo.

E’ successo intorno alle 19.30 per strada. La donna, che aveva un altro bimbo per mano ha notato un uomo che la seguiva. Ha cercato di entrare rapidamente nel portone di casa ma lui, ha prima spintonato il bimbo più grande poi ha cercato di afferrare il piccolo prendendolo per il collo. La mamma ha reagito e l’uomo ha poi tentato di portar via tutto il passeggino, senza riuscirci. E le urla disperate della madre hanno fatto desistere e fuggire.

Sul posto sono arrivate le volanti della polizia che hanno rintracciato l’uomo, un egiziano di 31 anni, e lo hanno sottoposto a fermo per il tentato rapimento.

Secondo quanto ricostruito il 31enne, che risiede nel quartiere, non conosceva le vittime, ma sarebbe conosciuto come una persona con problemi psichiatrici.

Le indagini sono ora affidate alla squadra mobile.

Il bimbo è stato portato all’ospedale Gaslini per essere monitorato, non sarebbe in gravi condizioni.

 

 

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