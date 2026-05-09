Tennis, sui campi del Park andrà in scena il De Wave Open Challenger

Genova. Dal 21 al 27 settembre, sui campi del Park Tennis di via Zara andrà in scena la prima edizione del De Wave Open Challenger, torneo internazionale di tennis maschile ($ 63.000), inserito nel circuito ATP Challenger Tour.

Tra i giocatori più attesi spicca il genovese Gianluca Cadenasso, in costante ascesa come confermano i recenti risultati e la wild card ottenuta per le qualificazioni degli Internazionali di Roma.

Organizzatore del De Wave Challenger l’ex professionista Gianluca Naso, attualmente tecnico nazionale oltre che artefice del Park Tennis Training. L’evento è stato concepito con una forte integrazione territoriale e con l’obiettivo di generare ricadute concrete sotto il profilo economico, turistico e promozionale.

Il torneo prevederà inoltre attività collaterali come il progetto “Racchette in Classe” promosso dalla FITP e dal Ministero dell’Istruzione, eventi serali dedicati agli sponsor e ai partner del torneo, incontri con atleti professionisti, opportunità di networking per aziende, istituzioni e media.

Il progetto è supportato da un piano media nazionale e internazionale, con copertura streaming globale attraverso i canali ufficiali del circuito ATP Challenger. Le competizioni inizieranno con il tabellone di qualificazione il 18 e 19 settembre, e si concluderanno con le finali del tabellone principale di singolare maschile e del doppio maschile il 26 e 27 settembre.

Le partite saranno trasmesse in streaming sulle piattaforme ufficiali dei tornei internazionali. La copertura di visibilità stimata è di circa 10.000 spettatori in presenza e oltre 200.000 contatti raggiungibili tramite streaming, social media e stampa. La finale sarà trasmessa in diretta su SuperTennis.

Trattandosi della prima edizione del torneo, i biglietti saranno gratuiti, elettronici per ridurre l’impatto ambientale e numerati per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza. L’evento verrà sostenuto dalla FITP, per la quale la società organizzatrice è affiliata, nonché dal comitato regionale.