“Tempo di pesi e sospesi”, quando la diagnosi sale sul palcoscenico: il nuovo spettacolo del Teatro dell’Ortica

Genova. Prosegue la stagione “DeclinAzioni” che celebra i trent’anni del Teatro dell’Ortica. Sabato 16 maggio, alle ore 21:00, debutta in prima nazionale “Tempo di pesi e sospesi”, il nuovo spettacolo nato nell’ambito di “Versi di cura”, laboratorio di teatro sociale che rappresenta uno dei fulcri dell’attività di ricerca e inclusione del teatro della Valbisagno

Il progetto, coordinato dalla regia di Mirco Bonomi e Giancarlo Mariottini, vede protagonisti i partecipanti al laboratorio: un gruppo eterogeneo che riunisce pazienti oncologici, familiari e personale sanitario. Insieme, hanno trasformato l’esperienza clinica in materia drammaturgica, abbattendo le barriere tra i ruoli per ritrovarsi sul “piano comune dell’umanità”.

Dopo aver esplorato, nel precedente lavoro, la dimensione sospesa della sala d’attesa, questo nuovo capitolo si addentra in uno dei momenti più delicati del percorso di cura: la comunicazione della diagnosi. L’opera cerca di accogliere e restituire la complessità di questo istante, in cui il piano clinico, quello umano e quello relazionale si intrecciano inestricabilmente. Attraverso una creazione collettiva, la performance dà voce a chi la diagnosi la riceve, a chi resta al fianco del malato e a chi, come medico o operatore, ha il compito di formularla. Ne emerge un mosaico di domande, paure e silenzi, dove la narrazione si alterna alla poesia e la profondità della riflessione si sposa con una necessaria leggerezza.

“Tempo di pesi e sospesi” incarna perfettamente lo spirito della stagione “DeclinAzioni”, pensata per indagare le sfaccettature del reale senza cedere a semplificazioni. Come sottolineato Giancarlo Mariottini, direttore artistico del Teatro dell’Ortica, il teatro sociale si conferma uno strumento fondamentale per “tessere comunità”, offrendo un terreno di confronto dove il vissuto individuale diventa patrimonio collettivo.