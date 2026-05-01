Un cuore di biscotti per celebrare le “mamme rare”: in Liguria 59 punti Telethon

Genova. Torna nel primo fine settimana di maggio “Io per lei”, la campagna primaverile di Fondazione Telethon dedicata alle cosiddette “mamme rare”, figure centrali nella storia e nell’impegno dell’organizzazione nata oltre trent’anni fa su impulso dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare.

L’iniziativa, pensata in prossimità della Festa della Mamma, è un invito a sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare attraverso un gesto simbolico: la scelta dei “Cuori di biscotto”. Da venerdì 1 a domenica 3 maggio, i volontari saranno presenti in 59 punti di raccolta in Liguria e in oltre 2.500 piazze in tutta Italia, dove sarà possibile ricevere i biscotti a fronte di una donazione minima di 15 euro.

I Cuori di biscotto sono realizzati dalla storica Grondona, frollini a forma di cuore disponibili in tre varianti – con gocce di cioccolato, integrali e al cacao – confezionati in scatole di latta collezionabili dai colori metallizzati. Ogni confezione contiene 18 biscotti suddivisi in tre vaschette, per un totale di 300 grammi, ed è arricchita da un QR code che consente di accedere a contenuti speciali.

A rendere possibile la distribuzione sarà una rete ampia e consolidata di realtà del volontariato, tra cui la stessa Uildm, AVIS, Anffas, Unpli, Azione Cattolica Italiana e il Si.Na.Gi, insieme alle edicole aderenti.

“Con la campagna di primavera, Fondazione Telethon rinnova il proprio impegno accanto alle persone e alle famiglie che convivono con una malattia genetica rara – sottolinea Ilaria Villa, direttrice generale – Finanziamo ricerca scientifica d’eccellenza per arrivare a diagnosi sempre più precoci, migliorare la qualità della vita e sviluppare terapie efficaci e accessibili. Tutto questo è possibile grazie alla partecipazione dei volontari e alla generosità dei donatori”.