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Solidarietà

Un cuore di biscotti per celebrare le “mamme rare”: in Liguria 59 punti Telethon

L’iniziativa, pensata in prossimità della Festa della Mamma, è un invito a sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare attraverso un gesto simbolico

bambino neonato mamma

Genova. Torna nel primo fine settimana di maggio “Io per lei”, la campagna primaverile di Fondazione Telethon dedicata alle cosiddette “mamme rare”, figure centrali nella storia e nell’impegno dell’organizzazione nata oltre trent’anni fa su impulso dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare.

L’iniziativa, pensata in prossimità della Festa della Mamma, è un invito a sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare attraverso un gesto simbolico: la scelta dei “Cuori di biscotto”. Da venerdì 1 a domenica 3 maggio, i volontari saranno presenti in 59 punti di raccolta in Liguria e in oltre 2.500 piazze in tutta Italia, dove sarà possibile ricevere i biscotti a fronte di una donazione minima di 15 euro.

I Cuori di biscotto sono realizzati dalla storica Grondona, frollini a forma di cuore disponibili in tre varianti – con gocce di cioccolato, integrali e al cacao – confezionati in scatole di latta collezionabili dai colori metallizzati. Ogni confezione contiene 18 biscotti suddivisi in tre vaschette, per un totale di 300 grammi, ed è arricchita da un QR code che consente di accedere a contenuti speciali.

A rendere possibile la distribuzione sarà una rete ampia e consolidata di realtà del volontariato, tra cui la stessa Uildm, AVIS, Anffas, Unpli, Azione Cattolica Italiana e il Si.Na.Gi, insieme alle edicole aderenti.

“Con la campagna di primavera, Fondazione Telethon rinnova il proprio impegno accanto alle persone e alle famiglie che convivono con una malattia genetica rara –  sottolinea Ilaria Villa, direttrice generale – Finanziamo ricerca scientifica d’eccellenza per arrivare a diagnosi sempre più precoci, migliorare la qualità della vita e sviluppare terapie efficaci e accessibili. Tutto questo è possibile grazie alla partecipazione dei volontari e alla generosità dei donatori”.

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