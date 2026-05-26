Legambiente, il 30 maggio al Teatro del Ponente la prima assoluta di “Assalto ai monti”

Genova. Si terrà sabato 30 maggio alle 21 al Teatro del Ponente di Genova la prima del nuovo spettacolo prodotto dal gruppo teatrale “Terramare” di Legambiente Giovani Energie: “Assalto ai monti”.

Il tema scelto per lo spettacolo di quest’anno è quello dell’abbandono degli ambienti montani e prova a raccontare con ironia le relazioni tra fenomeni ambientali e sociali, come la crisi climatica e l’overtoursim, con lo spopolamento delle aree interne

La regia è firmata da Davide Niccolini, attore diplomato presso la Scuola di recitazione del Teatro Nazionale di Genova che ha curato anche il corso di teatro di quest’anno.

“Terramare” è una forma di teatro partecipato, giunto alla sua decima edizione, in cui la comunicazione ambientale si unisce alle tecniche sceniche.

Grazie agli esercizi di narrazione, la compagnia scrive una storia da portare in scena ogni anno diversa, le sceneggiature delle performance nascono infatti dalle idee condivise dei partecipanti.

Lo spettacolo ha l’obiettivo di sensibilizzare i partecipanti e gli spettatori sui temi dell’ecologia, dei diritti e dell’impatto della crisi climatica sulle comunità, per questa ragione tutti gli spettacoli portati in scena sono sempre gratuiti su offerta libera.

È possibile prenotare il posto scrivendo una mail a: terramare@legambienteGE.org

L’evento si svolge con il patrocinio e il contributo economico del Comune di Genova – Municipio VII Ponente.

ASSALTO AI MONTI

Il viaggio di una coppia di neosposini a Lagofreddo, località montana poco visitata, si trasforma in una tragedia dopo aver trascurato i cartelli di allerta nelle vicinanze di un lago ghiacciato.

La notizia della tragedia diventa una news da cronaca nera e richiama turisti da ogni dove. Il tranquillo paese diventa un parco divertimenti per giovani. L’inquinamento ambientale e acustico sovverte le dinamiche fino ad allora conosciute. E la festa nella baita di montagna per festeggiare l’inizio dell’inverno diventa uno scenario apocalittico.