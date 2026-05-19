Obbligo del “targhino” per i monopattini: scattano le prime multe in città

Genova. Iniziano ad arrivare le prime multe per chi non si adegua all’obbligo di targa per i monopattini, entrato in vigore ufficialmente il 18 maggio.

Il cosiddetto “targhino” va richiesto online sul Portale dell’Automobilista usando le credenziali digitali. Il costo è di 8,66 euro, a cui si aggiungono i diritti di Motorizzazione e l’imposta di bollo, per un totale di circa 35 euro.

Il 17 maggio era l’ultimo giorno per dotarsi del targhino, pensa sanzioni amministrative comprese tra 100 e 400 euro, e a Genova sono già staccate alcune multe. Ancora poche, tenendo conto che anche le forze dell’ordine tendono a esercitare una certa tolleranza alla luce delle difficoltà e dei ritardi della Motorizzazione nell’emettere il contrassegno.

Nella giornata di martedì sono stati staccati quattro verbali da parte della polizia locale a persone a bordo di monopattini, due per assenza di targhino, due per mancanza di casco. Un’altra multa per mancanza di contrassegno è stata staccata mercoledì.

È stato invece spostato al 16 luglio l’obbligo di assicurazione per viaggiare a bordo di un monopattino.