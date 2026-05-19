Talk con Andrea Colombo parlando di sicurezza stradale e partecipazione, secondo appuntamento della Festa di Primavera 2026

Genova. Con il secondo appuntamento, la Festa di Primavera entra nel vivo del dibattito urbano e riporta il focus su due temi cruciali per il futuro del quartiere e della città: la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale. Vogliamo costituire un modello esemplare da seguire per tutta la città per un reale cambiamento di rotta.

L’evento sarà nuovamente ospitato dalla Fondazione Auxilium all’interno della splendida cornice del Monastero di SS. Giacomo e Filippo/Casa della Pace in via P. Bozzano 12.

Il dibattito: la parola agli esperti

vedrà la partecipazione straordinaria di Andrea Colombo, ideatore di Bologna Città 30 ed esperto di mobilità sostenibile e spazio pubblico. Assieme a lui, in collegamento da Roma, interverrà Francesca Chiodi del Movimento Diritti dei Pedoni, da anni impegnato nel rimettere le persone al centro dell’agenda politica nazionale e . La talk sarà condotta da Alessandra Repetto di Fiab e GenovaCiclabile e da Daniele Gatti, del Direttivo ComitatoSanFruttuoso.

Il confronto si aprirà con i saluti istituzionali di Emilio Robotti – Assessore alla Mobilità Sostenibile del Comune di Genova e Ica Arkel – Assessora alla Mobilità del Municipio III Bassa Valbisagno.

Con la conduzione di Alessandra Repetto, in rappresentanza di FIAB Italia/GenovaCiclabile.

Un appuntamento per grandi e piccini

Ripensare la città e la vita nel quartiere vuol dire pensare a nuovi modelli di comunità partendo dal concetto di cura, di accessibilità e di relazioni. Per questo, in parallelo agli incontri, i volontari del Comitato San Fruttuoso APS realizzeranno attività ludico-artistiche per bambine e bambini nel meraviglioso giardino del Monastero di SS. Giacomo e Filippo.

Ingresso libero e gratuito. La cittadinanza e la stampa sono invitate a partecipare.