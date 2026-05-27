Uno studio e un torneo di “Football-in” a Pra’ per sostenere i bisogni degli adolescenti

Genova. Sport, condivisione e inclusione si incontrano sul campo a 5 dell’Asd Praese. Sabato 30 maggio, dalle ore 10 alle 13, andrà in scena il torneo di Football-in, un evento promosso da Tag Teen Agency, il progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. A rendere la mattinata ancora più speciale sarà la partecipazione straordinaria di una rappresentanza di atlete e atleti professionisti.

Nato all’interno del progetto “Controregole”, promosso da La Giostra della Fantasia – ente capofila di TAG Teen Agency – il Football-in è una versione rivisitata del calcio a 5, fortemente ispirata ai principi del Baskin.

È uno sport pensato per permettere a persone di età e generi differenti di giocare congiuntamente. Ogni squadra è formata da 6 giocatori con ruoli specifici: la differenziazione in campo non è stabilita a priori da funzioni o strutture corporee, ma si basa sulle reali capacità di prestazione che ciascuno può esprimere.

“All’interno di TAG Teen Agency – spiega Michele Calloni, presidente dell’ASD La Giostra della Fantasia e coordinatore dell’area minori e giovani della cooperativa La Giostra della Fantasia – lo sport integrato, grazie alla sua natura competitiva e alla sua struttura inclusiva, rappresenta un potente strumento contro l’abbandono sportivo, fenomeno strettamente legato al benessere psicofisico e relazionale dei giovani. Troppo spesso si smette di fare sport perché ci si sente inadeguati: la nostra vuole essere una risposta aperta, attenta e divertente che unisce benessere e socialità”.

“Una proposta è davvero integrata quando ogni persona può esprimere al massimo il proprio potenziale, indipendentemente dalle limitazioni o dal livello atletico. Il valore non risiede nell’uniformità della prestazione, ma nell’opportunità, per ogni partecipante, di vivere un’esperienza significativa e di piena espressione di sé” aggiunge Francesco Orlando, consigliere ASD La Giostra della Fantasia e fisioterapista sportivo.

Al termine del torneo, i partecipanti condivideranno un momento di convivialità con rinfresco e gelato. La partecipazione all’evento è aperta e gratuita.

Per info e iscrizioni: tel 3471066566 (Francesco) – sport.ass@lagiostradellafantasia.it.

Un ringraziamento speciale va alla società ASD Praese per la concessione del campo, alle società GSD Olimpic 1971 e ASD Pegliese per la partecipazione di alcuni tesserati, al Panificio Rocco e alla Gelateria La Bottega del Goloso per il supporto al rinfresco.

Il bilancio di TAG Teen Agency: oltre 110 richieste e bisogni complessi



Il torneo rappresenta una delle numerose azioni messe in campo da TAG Teen Agency, il cui obiettivo primario è promuovere il benessere psicologico della popolazione adolescente (11-18 anni) e intercettare precocemente i segnali di disagio, con un focus specifico nei Municipi genovesi VII Ponente, VI Medio Ponente e II Centro Ovest.

I dati raccolti tra febbraio 2025 e maggio 2026 confermano l’urgenza di questo intervento: il team ha ricevuto ben 114 richieste per percorsi di supporto, arrivate da 74 ragazzi e 40 ragazze nati tra il 2006 e il 2015. L’impatto si concentra nelle aree di operatività del progetto: il 33% delle richieste proviene dal Municipio Ponente, il 24% dal Medio Ponente e il 21% dal Centro Ovest. Ad oggi, sono 56 i percorsi attivi, 6 quelli conclusi e i restanti in fase di attivazione o in stand-by.

TAG Teen Agency è un progetto triennale (2025-2028) guidato dalla Cooperativa Sociale La Giostra della Fantasia e sostenuto da un partenariato di 20 soggetti tra Terzo Settore, Istituzioni (tra cui Comune di Genova e ASL 3) e mondo della scuola. Per rispondere alla complessità dei bisogni emergenti, è stato attivato un “TAG Team” multidisciplinare, che include – tra gli altri – psicologi, educatori, pedagogisti, neuropsicomotricisti, arteterapeuti, nutrizionisti, mediatori culturali ed educatori sportivi. Una pluralità di competenze che consente di costruire percorsi “su misura” per ogni giovane, intervenendo sul suo contesto di vita in stretta sinergia con famiglie e scuole.

“Questo primo anno di attività conferma che il bisogno di supporto sul nostro territorio era un’urgenza sommersa – dichiara Ilaria Danti, Presidente de La Giostra della Fantasia e responsabile del progetto –. I numeri sono un segnale potente, ma è la complessità delle situazioni incontrate che ci spinge a rafforzare il nostro modello. L’ansia, il ritiro, l’aggressività non possono essere affrontati con un unico strumento. La vera risposta è nella relazione, nell’azione in spazi e contesti di vita e nell’integrazione delle competenze, per una risposta senza giudizio, in un contesto di prossimità”.

Per seguire gli sviluppi del progetto TAG Teen Agency, è possibile visitare la pagina dedicata sul sito percorsiconibambini.it e l’account instagram @tagteenagency.