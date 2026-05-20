Taekwondo, Lucrezia Maloberti convocata per il Grand Prix

Genova. L’atleta genovese Lucrezia Maloberti è stata convocata dal direttore tecnico della nazionale italiana in occasione del Grand Prix, il massimo torneo internazionale che farà tappa a Roma dal 4 al 7 giugno nella suggestiva sede dello Stadio dei Marmi al Foro Italico.

Lucrezia, classe 2009 tesserata per la Scuola Genova, è reduce dalla convincente prova espressa ai campionati europei di Monaco di Baviera dove, all’esordio con la nazionale senior, ha ottenuto un insperato quinto posto, uscendo solo ai quarti di finali dopo essersi presa lo scalpo della numero uno del tabellone, la tedesca Atesli, sconfitta nettamente agli ottavi.

Una prestazione solida per la 17enne genovese, che ha convinto il maestro Nolano a convocarla per il Grand Prix, la gara che mette a confronto i migliori 32 atleti di ogni categoria e che vedrà Lucrezia cimentarsi nella categoria 49 kg in un tabellone che vedrà in gara alcune delle atlete più forti del mondo, come la spagnola Cerezo, bronzo a Monaco e argento olimpico a Tokio, o la turca Akgul, numero 4 del ranking mondiale e fresca campionessa continentale.

“Combattere con delle atlete così forti mi aiuterà sicuramente a migliorare, al di là del risultato – dichiara -. Provo uno stato di agitazione, ma allo stesso tempo sono felice perché avrò l’opportunità di partecipare ad una gara così importante per la prima volta tra i senior. Da circa due anni mi alleno con la nazionale senior e sono abituata all’ambiente, ai ritmi e ai compagni di squadra, non vedo l’ora di vivere questa avventura e dare il meglio di me”.

Si tratta della prima convocazione in assoluto per un atleta genovese al Grand Prix.