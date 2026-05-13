Cantieri e viabilità, in via Isonzo senso unico alternato fino a luglio, scavi in via Sturla fino a fine maggio

Genova. Proseguono i lavori stradali nel quartiere di Sturla con scavi per collegare le infrastrutture digitali dei cavi sottomarini ai database terrestri e per l’efficientamento della rete di media tensione. I cantieri proseguono il loro corso, e nelle prossime settimane sono previsti nuovi interventi in via Isonzo e via Sturla con conseguenti ripercussioni sulla viabilità di tutta la zona.

L’intervento più lungo riguarda via Isonzo, dove E-Distribuzione effettuerà gli scavi per il potenziamento della rete elettrica. Il cronoprogramma del cantiere è diviso in tre fasi, per cercare di alleggerire la situazione e i disagi. La prima tranche dei lavori partirà oggi, 13 maggio, per terminare il 7 giugno, nel tratto compreso tra piazza Ragazzi del 99 e l’impalcato ferroviari verso mare. Dall’8 al 12 giugno, le operazioni si sposteranno poi sotto l’impalcato della linea ferroviaria, mentre tra il 15 e il 3 luglio il cantiere terminerà con l’ultimo segmento della strada.

Oltre alla classica riduzione della velocità massima ai 30 km all’ora, sul posto il traffico sarà regolato con un senso unico alternato, con movieri presenti durante le operazioni di cantiere e un semaforo nelle ore notturne

Parallelamente, anche via Sturla sarà interessata da lavori di scavo tradizionale per la posa di nuovi cavidotti elettrici e ottici tra il civico 1 e il civico 63. L’intervento, richiesto dalla società Sintech Solution s.r.l., si protrarrà dal 13 maggio al 26 maggio 2026. Anche in questo caso le prescrizioni includono il limite di velocità a 30 km/h e il divieto di fermata veicolare su ambo i lati del tratto interessato. Anche in questo caso la viabilità sarà a senso unico alternato, con movieri di giorno e semaforo di notte.