Street lab, i progetti per via Rolando e corso Scassi in un questionario per i cittadini

Genova. Al via la nuova fase di Genova Street Lab, il progetto di urbanistica tattica promosso dal Comune di Genova con il contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “Prospettive urbane” e con il supporto tecnico-scientifico del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano.

Dopo l’inaugurazione, nel dicembre 2025, degli spazi di urbanistica tattica nei due ambiti di via Rolando e corso Scassi, mediante la realizzazione di azioni temporanee e reversibili volte a migliorare la vivibilità, l’accessibilità e la sicurezza degli spazi pubblici, il Comune di Genova ha avviato un’attività di monitoraggio “leggera” – che proseguirà fino alla fine dell’anno – per valutare gli effetti degli interventi, in particolare la pedonalizzazione del primo tratto sud di via Rolando e la riorganizzazione delle aree di sosta lungo i percorsi Pedibus della scuola Salgari (salita San Barborino 9) al fine di decidere in seguito se rendere permanenti le trasformazioni introdotte.

Per coinvolgere direttamente la cittadinanza, il Comune propone un questionario online di monitoraggio pubblico per ciascuna delle due aree interessate dagli interventi. Si tratta di uno strumento di partecipazione semplice e anonimo, pensato per raccogliere le opinioni e le esperienze delle persone che vivono, attraversano o frequentano le aree oggetto della sperimentazione.

Inoltre, presso gli uffici del municipio Centro Ovest, sarà possibile compilare i due questionari con il supporto del personale municipale.

I giorni, gli orari e i luoghi in cui è possibile usufruire di un ausilio per la compilazione sono:

– di mattina, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, presso la sede del Municipio in via Sampierdarena 34, piano terra

– di pomeriggio, dal lunedì al giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 18.30, presso il Centro Civico Buranello, Biblioteca Gallino con doppio ingresso da via Buranello 1 e da via Daste 8A.

I link ai questionari online sono reperibili di seguito e nel volantino allegato da far conoscere ai vicini di casa, conoscenti, colleghi e presso i luoghi di aggregazione sociali come circoli ricreativi, pubbliche assistenze, parrocchie e associazioni sportive:

via Rolando: https://forms.office.com/e/5mKv1VrmMh?origin=lprLink

– area adiacente alla scuola primaria Emilio Salgari: https://forms.office.com/e/LUQjzCvqaw?origin=lprLink

Questa nuova fase di condivisione con il territorio si aggiunge a quella iniziale del progetto, che aveva già coinvolto direttamente la cittadinanza di Sampierdarena attraverso la somministrazione di questionari molto approfonditi. Nell’occasione erano state raccolte le opinioni e le esigenze di oltre 1000 persone, formando un campione ampio e rappresentativo della comunità locale che aveva portato all’individuazione degli spazi oggetto di intervento.

“Dopo un lungo iter, frutto di un proficuo dialogo con gli organi municipali che hanno fatto da tramite verso la cittadinanza, le associazioni, gli operatori economici e le scuole di Sampierdarena, il progetto Genova Street Lab entra nel vivo del monitoraggio dopo la messa a terra dei primi interventi di urbanistica tattica – spiega l’assessora all’Urbanistica, alla Città dei 15 minuti e ai Centri storici Francesca Coppola – Un progetto fortemente innovativo che attraverso la cura, la riqualificazione e la valorizzazione dello spazio pubblico, punta a cambiare e migliorare le modalità di fruizione dei nostri spazi urbani, rendendoli più sicuri e più piacevoli da frequentare nella vita quotidiana, con particolari benefici per chi si muove lungo i percorsi pedonali, in maniera sana, condivisa e sostenibile. Genova Street Lab deve diventare un modello di urbanistica tattica replicabile anche in altre zone della città dove cittadine e cittadini potranno collaborare attivamente, fornendo al Comune idee e spunti progettuali, alla ripianificazione urbanistica degli spazi urbani, al fine di rendere i nostri quartieri più inclusivi e a misura di persona”.

“Oggi inizia un’altra fase fondamentale di Genova Street Lab, un progetto all’avanguardia nel metodo e nel merito, grazie all’eccellente lavoro sinergico tra gli uffici del Comune di Genova e il Politecnico di Milano – commenta l’assessore alla Mobilità sostenibile Emilio Robotti – Accogliendo questo progetto sul suo territorio, Sampierdarena è diventata un laboratorio di scelte di mobilità coraggiose che mettono al centro di tutto la sicurezza dei percorsi casa-scuola e la temporanea trasformazione, anche visiva, di alcuni spazi pubblici del quartiere frequentati ogni giorno da bambini e famiglie. Dopo i primi mesi di sperimentazione, vogliamo ascoltare le voci dei cittadini e capire, insieme, come andare a modulare e perfezionare questi interventi. Basandosi sul loro vissuto quotidiano, sono convinto che i cittadini di Sampierdarena ci aiuteranno ad apportare tutti i correttivi necessari affinché Genova Street Lab possa diventare un modello da seguire anche in altri quartieri della città”.

“Genova Street Lab è un progetto innovativo sotto ogni punto di vista: urbanistico, della mobilità e del coinvolgimento attivo delle persone nei processi decisionali del Comune – sottolinea l’assessore al Decentramento e alla Partecipazione dei cittadini alle scelte dell’Amministrazione Davide Patrone – Un percorso che consente di sperimentare gli interventi sullo spazio pubblico e di confrontarsi tra istituzione, portatori di interessi, scuole e cittadini per decidere insieme se renderli definitivi. Il Municipio inoltre è nuovamente attivo in un processo che consente di riorganizzare e migliorare la qualità della vita nel quartiere di Sampierdarena grazie a un percorso di coinvolgimento che attraversa tutto l’iter amministrativo. La fase di monitoraggio parte ora con la somministrazione di questionari che gli abitanti della zona compileranno dopo aver vissuto i nuovi spazi per testimoniare il proprio gradimento o la voglia di apportare i correttivi necessari a perfezionare gli interventi. Una testimonianza concreta di un modello amministrativo diverso dal passato, realmente inclusivo e fondato sull’ascolto di chi vive quotidianamente il territorio, traducendone i bisogni in progetti davvero utili per la vita delle persone”.

“Come tutti i progetti che cambiano le abitudini delle persone, in questi mesi anche Genova Street Lab ha riscosso tantissimi apprezzamenti, ma anche qualche critica a cui, come Municipio, abbiamo dato ascolto fin dall’inizio – ricorda il presidente del municipio Centro Ovest Michele Colnaghi – Invito i cittadini a compilare i due questionari, online o anche in presenza venendo direttamente nella nostra sede di via Sampierdarena: un’occasione importante per metterci, simbolicamente, tutti attorno a un tavolo, e valutare assieme i margini di miglioramento di un progetto di cui non abbiamo mai smesso di monitorare gli sviluppi fin dal primo giorno della sua attuazione. Un progetto su cui occorre sicuramente rivedere qualcosa, ma che senza dubbio porta e porterà benefici in termini di sicurezza, vivibilità e rigenerazione urbana”.

QUESTIONARI, UNO STRUMENTO PER ORIENTARE LE SCELTE FUTURE

I due questionari, di breve compilazione, contengono domande qualitative e quantitative volte a documentare:

– l’esperienza d’uso e la percezione degli spazi prima e dopo gli interventi;

– eventuali cambiamenti nella fruizione e nel senso di sicurezza percepito;

– proposte o suggerimenti migliorativi da parte dei cittadini.

La loro compilazione, svolta alcuni mesi dopo che gli spazi sono stati realizzati, è volta proprio a misurare quanto e come siano stati sperimentati e vissuti nella nuova veste, consentendo alla cittadinanza di esprimere un giudizio qualitativo e suggerire eventuali correttivi.

È prevista, comunque, un’integrazione tra i dati raccolti presso i cittadini e quelli ottenuti dalle rilevazioni di carattere quantitativo a cura degli uffici competenti.

Questa impostazione, messa a punto con il Politecnico di Milano, su incarico dell’Ente, prevede quindi operazioni di monitoraggio degli interventi che vanno dalla misurazione del grado di soddisfazione della cittadinanza alla rilevazione, da parte del Comune, di dati oggettivi, come la quantità di traffico e il numero di scontri stradali rilevati in zona.

Tale confronto permetterà di valutare in modo oggettivo gli impatti degli interventi di urbanistica tattica sul quartiere e di orientare le future decisioni dell’Amministrazione in merito al loro possibile mantenimento.

Il Comune di Genova ed il Municipio II Centro Ovest invitano pertanto tutta la cittadinanza di Sampierdarena a partecipare alla compilazione dei due questionari, contribuendo così con la propria opinione al percorso di miglioramento e trasformazione condivisa degli spazi pubblici del quartiere.

GENOVA STREET LAB, UN RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI

La prima fase del progetto – che aveva coinvolto direttamente il territorio e soprattutto le oltre 1.000 persone che avevano espresso le loro opinioni ed esigenze attraverso i primi questionari – si è conclusa con i lavori che hanno interessato via Rolando, trasformata con interventi di colorazione del suolo e installazioni artistiche ispirate anche ai laboratori portati avanti l’estate scorsa con la partecipazione dei bambini dei centri estivi di Sampierdarena.

Il progetto, in particolare, ha poi posto al centro gli interventi dedicati agli spazi pubblici intorno alla scuola Salgari e al percorso casa-scuola utilizzato dal servizio Pedibus. Per questi siti sono stati realizzati interventi di pitturazione del manto stradale, nuova segnaletica verticale e l’installazione di panettoni stradali per delimitare piccole aree di sosta sicure destinate agli alunni e alle famiglie.

Tali azioni rappresentano una sperimentazione pilota promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con il municipio Centro Ovest, finalizzata a ripensare gli spazi pubblici come luoghi più accoglienti, sicuri e condivisi.

Genova Street Lab consentirà al Comune di definire linee guida e procedure replicabili anche in altri quartieri della città, con l’intento di promuovere la cultura dell’urbanistica tattica come strumento efficace per migliorare la qualità e la fruibilità dello spazio pubblico, e a favore della mobilità sostenibile, anche in attuazione del Piano della Mobilità Sostenibile.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare:

– Comune di Genova – GenovaStreetLab@comune.genova.it