Strappa la collanina a un ragazzo in corso Italia: denunciato 23enne

Genova. Le volanti della polizia hanno denunciato un 23enne marocchino per furto con strappo, ingresso in luoghi vietati, deturpamento di cose altrui, rifiuto di fornire le proprie generalità e minacce. L’intervento giovedì notte in corso Italia, poco dopo mezzanotte.

Il giovane aveva in un primo momento strappato dal collo di una delle due vittime la collanina d’oro, e successivamente aveva colpito la seconda vittima con un pugno al volto, ancora una volta cercando di sottrarre anche a lui la collana

.

Il 23enne poi, inseguito da alcuni amici delle vittime, aveva cercato di fuggire entrando all’interno dell’area della Marina Militare di corso Italia, ma è stato bloccato dagli agenti.

Una volta fermato, ha colpito la volante con calci e pugni, e, arrivato in Questura, si è rifiutato di fornire le proprie generalità minacciando gli agenti.