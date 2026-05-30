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La scorsa notte

Strappa la collanina a un ragazzo in corso Italia: denunciato 23enne

Poi aveva colpito con un pugno l'amico per fare lo stesso. Bloccato dai poliziotti e denunciato

polizia volante notte
Genova. Le volanti della polizia hanno denunciato un 23enne marocchino per furto con strappo, ingresso in luoghi vietati, deturpamento di cose altrui, rifiuto di fornire le proprie generalità e minacce. L’intervento giovedì notte in corso Italia, poco dopo mezzanotte.
Il giovane aveva in un primo momento strappato dal collo di una delle due vittime la collanina d’oro, e successivamente aveva colpito la seconda vittima con un pugno al volto, ancora una volta cercando di sottrarre anche a lui la collana
.
Il 23enne poi, inseguito da alcuni amici delle vittime, aveva cercato di fuggire entrando all’interno dell’area della Marina Militare di corso Italia, ma è stato bloccato dagli agenti.
Una volta fermato, ha colpito la volante con calci e pugni, e, arrivato in Questura, si è rifiutato di fornire le proprie generalità minacciando gli agenti.
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