“Straordinaria collaborazione tra istituzioni e forze operative”, il prefetto di Genova ringrazia dopo l’Adunata degli Alpini

Genova. “Al termine della Adunata Nazionale degli Alpini, il Prefetto desidera esprimere il più sentito ringraziamento e apprezzamento a tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla piena riuscita dell’evento.

Il risultato raggiunto è stato possibile grazie all’impegno corale e alla straordinaria collaborazione tra tutte le componenti istituzionali e operative coinvolte, in particolare la Questura, la Polizia Stradale, la Polizia Ferroviaria, la Polizia di Frontiera, il Comando Provinciale dei Carabinieri, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e la Polizia Locale, in coordinamento con l’Esercito, la Capitaneria di Porto, la Marina Militare, i Vigili del Fuoco e il Soccorso sanitario 118 e con il supporto del Comitato organizzatore dell’Adunata Nazionale Alpini per i profili di safety”.

Con queste parole il prefetto di Genova Cinzia Teresa Torraco commenta la buona riuscita, dal punto di vista della tenuta dell’ordine pubblico, della Adunata degli Alpini tenutasi a Genova lo scorso fine settimana.

“Grazie al potenziamento dei servizi di controllo del territorio e di pronto intervento, con il concorso degli Artificieri, delle Unità cinofile antisabotaggio, delle Unità e delle Aliquote operative di primo intervento della Polizia di Stato e dei Carabinieri, è stato possibile garantire il regolare e sicuro svolgimento delle numerose iniziative, delle cerimonie ufficiali, delle visite delle più alte cariche istituzionali intervenute nel corso dei tre giorni della manifestazione, culminati con la partenza del veliero Amerigo Vespucci nella giornata di sabato e con la sfilata conclusiva degli Alpini – continua il prefetto – Un particolare apprezzamento viene inoltre espresso per il lavoro svolto dal Centro operativo interforze per la gestione della sicurezza dell’evento, attivo h24 in Questura per tutta la durata della manifestazione, che ha garantito il costante coordinamento operativo tra tutte le amministrazioni e le strutture coinvolte”.

“L’attenta pianificazione dei servizi ha inoltre consentito il regolare svolgimento della manifestazione anche sotto il profilo della viabilità e della mobilità urbana, senza disagi per la cittadinanza – conclude la nota stampa – L’Adunata Nazionale degli Alpini, che si è svolta in una cornice di massima sicurezza, lascia a Genova il ricordo di una straordinaria esperienza di partecipazione, accoglienza e condivisione di valori autentici, vissuti in un clima di serenità, entusiasmo e profondo senso di appartenenza”.