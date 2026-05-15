Storia e memoria, Genova celebra i combattenti stranieri morti per la Liberazione

Genova. In occasione delle celebrazioni per la Liberazione, domenica 17 maggio alle ore 10, presso il Campo Caduti Partigiani del Cimitero Monumentale di Staglieno, il Comune di Genova promuove una cerimonia commemorativa dedicata ai combattenti stranieri che contribuirono alla sconfitta del nazifascismo in Italia, condividendo con il popolo italiano sacrifici, lotta e ideali di libertà e giustizia.

Il programma prevede la deposizione delle corone al Campo Caduti Partigiani, seguita dall’orazione commemorativa di Arianna Cesarone, vicepresidente provinciale ANPI Genova. L’iniziativa intende rendere omaggio ai militari alleati e ai volontari provenienti da numerosi Paesi che, accanto alle formazioni partigiane italiane, presero parte alla battaglia per la libertà e la democrazia negli ultimi mesi della Seconda guerra mondiale.

L’offensiva alleata del 9 aprile 1945 segnò infatti la fase conclusiva della campagna d’Italia dopo la lunga stasi invernale. Le truppe tedesche schierate lungo la Linea Gotica furono costrette alla ritirata dall’avanzata della V Armata statunitense e dell’VIII Armata britannica, sostenute dall’azione dei partigiani impegnati nella preparazione dell’insurrezione generale. Quell’avanzata avrebbe condotto, il successivo 9 maggio 1945, alla fine della guerra in Europa e alla caduta del Terzo Reich, ponendo termine a un conflitto che causò oltre sessanta milioni di vittime e devastazioni in tutto il continente.

La commemorazione vuole ricordare in particolare i tanti soldati alleati caduti sul territorio italiano e i combattenti russi e di altre nazionalità che, dopo essere fuggiti dalla prigionia tedesca, decisero di unirsi alla Resistenza, condividendone rischi, sacrifici e valori di giustizia e libertà.