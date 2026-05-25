Stai rivelando troppi dati personali online? Ecco come proteggerti

Ogni giorno condividiamo informazioni personali online spesso senza rendercene conto: una foto scattata in vacanza, il nome del nostro animale domestico, la città in cui viviamo o il luogo in cui lavoriamo. Presi singolarmente possono sembrare dettagli poco rilevanti, ma, se combinati tra loro, possono rivelare molto sulla nostra identità, sulle nostre abitudini e sui nostri spostamenti.

I criminali informatici sfruttano proprio queste informazioni frammentate per costruire profili dettagliati delle potenziali vittime. Da qui possono partire truffe, furti d’identità, tentativi di phishing personalizzati e attacchi mirati. Il fenomeno è più diffuso di quanto si pensi e riguarda da vicino anche l’Italia, tra i Paesi europei più esposti ai rischi legati alla sicurezza digitale.

Cosa condividiamo davvero sui social e nelle app?

Il rischio non dipende quasi mai da una singola informazione pubblicata online, ma dall’insieme dei dati che rendiamo accessibili nel tempo. Dettagli apparentemente separati possono, infatti, essere collegati tra loro e contribuire a creare un profilo molto preciso della persona.

Secondo l’ Osservatorio Cyber di CRIF , nel 2025 la combinazione email e password è stata rilevata nel 91,5% dei casi di esposizione, mentre nel 94,2% dei casi i dati delle carte di credito risultano associati a nome e cognome. Queste informazioni possono finire online attraverso registrazioni a siti web, concorsi, app, newsletter, database violati o profili social compilati con troppi dettagli personali.

Sui social media, gli errori più frequenti riguardano la pubblicazione o la condivisione di informazioni che possono sembrare innocue, ma che aumentano l’esposizione al rischio. Tra queste rientrano:

data di nascita e numero di telefono visibili pubblicamente;

posizione condivisa nei post o nelle storie;

foto di documenti, biglietti, carte regalo o codici;

informazioni personali usate anche nelle domande di sicurezza, come il nome dell’animale domestico.

Anche LinkedIn richiede attenzione. Dati come ruolo, azienda, mansioni, trasferte, abitudini lavorative o relazioni professionali possono essere utilizzati per costruire attacchi mirati, come email di spear phishing apparentemente credibili e personalizzate.

Come i tuoi dati possono essere usati contro di te?

I dati personali esposti online possono essere sfruttati in diversi modi: per compiere furti d’identità, creare messaggi di phishing personalizzati o manipolare la vittima attraverso tecniche di ingegneria sociale.

Secondo AgendaDigitale , nel 2024 il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha registrato 2.204 notifiche di data breach in Italia. Nello stesso periodo, il cybercrime ha rappresentato il 78% degli incidenti informatici nazionali, con una crescita del 40,6% rispetto all’anno precedente.

Questi dati confermano un aspetto importante: maggiore è la quantità di informazioni personali disponibili online, più aumenta la possibilità che vengano utilizzate per attività fraudolente, accessi non autorizzati o attacchi mirati.

Come ridurre la tua esposizione: 5 azioni concrete

Proteggere la propria identità digitale non richiede competenze tecniche avanzate, ma una gestione più attenta delle informazioni condivise online. Molti rischi nascono, infatti, da abitudini quotidiane, come compilare form con troppi dati, pubblicare dettagli personali sui social o utilizzare protezioni insufficienti per gli account più importanti.

Secondo l’ analisi Europ Assistance , il 62% degli italiani conosce strumenti come i gestori di password, ma solo il 40% li utilizza davvero. La consapevolezza, quindi, è in crescita, ma spesso non si traduce ancora in comportamenti concreti.

Ecco, quindi, alcune azioni pratiche da cui iniziare.

1. Rivedi le impostazioni di privacy su ogni piattaforma

Su Instagram e Facebook, imposta il profilo su privato e limita la visibilità di post, tag, storie e posizione. Controlla anche chi può trovarti tramite numero di telefono o indirizzo email.

Su LinkedIn, valuta quali informazioni rendere pubbliche e quali limitare. Può essere utile disattivare la condivisione automatica dell’attività e ridurre la visibilità di dettagli non essenziali, soprattutto se possono rivelare abitudini lavorative, spostamenti o informazioni interne.

2. Inserisci meno dati nei form online

Molti siti web richiedono più informazioni di quelle realmente necessarie. Prima di compilare un modulo, verifica quali campi sono obbligatori e quali, invece, possono essere lasciati vuoti.

Ridurre i dati inseriti limita la quantità di informazioni che potrebbero finire in database esposti, venduti a terzi o compromessi in caso di violazione.

3. Evita i check-in pubblici in tempo reale

Condividere la posizione mentre sei fuori casa, in vacanza o a un evento può esporre informazioni sensibili sulle tue abitudini e sui tuoi spostamenti.

Pubblicare foto e aggiornamenti in un secondo momento è una scelta più prudente, perché evita di comunicare in tempo reale dove ti trovi e, indirettamente, dove non ti trovi.

4. Usa un’email dedicata per iscrizioni e newsletter

Separare l’indirizzo email principale da quello utilizzato per registrazioni, app, newsletter e promozioni aiuta a contenere i rischi.

L’email principale dovrebbe essere riservata a servizi importanti, come banca, lavoro, documenti, account personali e piattaforme essenziali. Per iscrizioni meno rilevanti, invece, è preferibile usare un indirizzo secondario.

5. Attiva l’autenticazione a due fattori

L’autenticazione a due fattori, o 2FA, aggiunge un livello di protezione agli account. Anche se una password viene sottratta, l’accesso resta più difficile senza il secondo codice di verifica.

È consigliabile attivarla almeno su email, home banking, social network, servizi cloud e piattaforme collegate a pagamenti o documenti personali.

Cosa fa davvero una VPN per la tua privacy online?

Capire il significato di VPN è utile per comprendere in quali situazioni questo strumento può migliorare la protezione della tua privacy.

VPN significa Virtual Private Network, cioè rete privata virtuale. In pratica, crea una connessione cifrata tra il tuo dispositivo e Internet e maschera il tuo indirizzo IP reale, sostituendolo con quello di un server esterno.

Questo rende più difficile collegare direttamente la tua attività online alla tua identità. Provider internet, siti web e inserzionisti hanno meno informazioni a disposizione per tracciare la navigazione e ricostruire le tue abitudini digitali.

È importante, però, distinguere i diversi livelli di protezione. Una VPN non elimina i rischi legati alla condivisione eccessiva di informazioni sui social: se pubblichi posizione, foto, dettagli familiari o abitudini quotidiane, quei dati restano visibili in base alle impostazioni di privacy scelte.

La VPN interviene soprattutto sulla protezione del traffico dati e sulla riduzione del tracciamento durante la navigazione. Senza adeguate protezioni, informazioni come siti visitati, durata delle sessioni, posizione approssimativa e preferenze di navigazione possono essere raccolte per finalità commerciali o, su reti poco sicure, intercettate da soggetti non autorizzati.

Utilizzando una VPN, il traffico passa attraverso un tunnel cifrato e diventa molto più difficile da leggere per chi tenta di intercettarlo. Per questo è particolarmente utile quando ti colleghi a reti Wi-Fi pubbliche, come quelle di aeroporti, hotel, bar, coworking o stazioni.

Proteggere la propria identità digitale è una scelta quotidiana

I dati personali, una volta condivisi online, diventano difficili da rimuovere e controllare. Per questo la prevenzione resta una delle azioni più efficaci per ridurre l’esposizione al rischio.

Rivedi le impostazioni di privacy, limita i dati inseriti nei form, evita check-in pubblici in tempo reale, usa un indirizzo email separato per registrazioni e newsletter, attiva la 2FA e naviga con una VPN quando accedi da reti poco sicure.

Sono misure semplici, ma che aiutano a proteggere meglio la tua identità digitale e a ridurre le informazioni disponibili online.