Genova. Migliaia di over 65, tutti in “divisa” da sportivi, si sono dati appuntamento venerdì mattina davanti a palazzo Tursi per una lunga passeggiata fino al Porto Antico che ha concluso “Sport Senior”, il progetto gratuito del Comune di Genova fortemente voluto dalla sindaca Silvia Salis per incentivare il benessere fisico e sociale dei cittadini e delle cittadine più maturi.

Proprio Salis è stata la star indiscussa dell’evento: maglietta rossa, jeans e scarpe da ginnastica, la sindaca ha camminato al fianco dei senior dispensando sorrisi, strette di mano, abbracci e selfie. Vere e proprie code per potersi scattare una foto con la prima cittadina, scambiare due parole con lei e raccontare la propria esperienza.

“Siamo molto soddisfatti, perché abbiamo visto che al di là dell’attività sportiva li sta legando il rapporto umano: si vogliono bene, hanno fatto nuove amicizie, e questo è molto importante. È l’aspetto poi sociale dello sport, riuscire a stare all’aria aperta ad allenarsi e anche stringere relazioni sociali in una città dove è quasi un nucleo familiare su due composto da una persona sola”.

Che cos’è Sport Senior

Il progetto Sport Senior, partito a ottobre 2025, ha coinvolto 161mila persone in tutti i Municipi. A fare da guida 15 operatori laureati in Scienze motorie, che svolgono, pagati 20 euro all’ora, attività indoor e all’aperto rivolte agli over 65. A occuparsi di programmi di esercizio fisico è stato il team di ricercatori del Centro Polifunzionale di Scienze Motorie, Dipartimento di Medicina Sperimentale (Dimes) dell’Università di Genova.

L’iniziativa ha riscosso un enorme successo e la giunta è pronta a replicarla il prossimo anno, in modo ancora più strutturato: “Continueremo capillarmente su tutti i Municipi – conferma Salis – c’è stata un’ottima risposta e vogliamo mettere più punti di attività, anche perché i Municipi sono molto grandi e non è facile spostarsi. Questo era un primo anno, una sperimentazione, ma è andata talmente bene che l’anno prossimo vogliamo ampliarla”.

guarda tutte le foto 8



Silvia Salis guida la marcia degli over65 per la festa di Sport Senior

Il corteo bianco, un fiume di magliette e cappellini, si è diretto verso piazzale delle Feste, dove si è riunito agli studenti che in mattinata hanno dato il via alla Festa dello Sport.