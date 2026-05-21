  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Censimento

Sport a scuola dopo le lezioni: 74 gli impianti censiti, solo 20 già attivi

Incontro in Città Metropolitana per mappare le strutture disponibili ad aprire le porte anche in orario pomeridiano e serale

palestra comunale recco

Genova. Sono 74 gli spazi sportivi scolastici censiti nella Città Metropolitana di Genova, 38 pronti a essere concessi all’esterno, 20 già messi a bando. Un patrimonio diffuso che, nelle ore in cui le lezioni finiscono, resta ancora in larga parte inutilizzato, mentre si tenta ora di trasformarlo in una rete aperta a società e associazioni sportive.

Se n’è parlato nel corso di un incontro pubblico dedicato alla sub-concessione degli spazi sportivi scolastici che si è tenuto in mattinata nella Sala del Consiglio Metropolitano di Genova.

L’incontro ha messo attorno allo stesso tavolo dirigenti scolastici (molti collegati da remoto), rappresentanti del CONI e diverse federazioni sportive del territorio. Per la Città Metropolitana di Genova sono intervenuti i referenti della direzione guidata da Francesco Scriva, con la partecipazione della dirigente del patrimonio Maria Giovanna Lonati e dei funzionari Giovanni Calcagno e Laura Fornoni. Dal Comune di Genova è intervenuto Angelo Gazzo.

Il contesto normativo richiamato è quello della cosiddetta Legge Berruto (L. 53/2026), che introduce l’impostazione dello sport come funzione educativa e spinge verso una maggiore apertura degli impianti pubblici attraverso procedure semplificate, convenzioni pluriennali e partenariati.

Il modello illustrato si basa su un principio piuttosto lineare: le palestre scolastiche, soprattutto nelle fasce orarie pomeridiane e serali, possono diventare infrastrutture civiche. In questa logica, gli spazi vengono immaginati come poli di prossimità, accessibili alle associazioni sportive a tariffe calmierate e senza interferenze con l’attività didattica.

Il sistema economico sottostante è anch’esso definito in modo preciso. Le tariffe già in vigore dal primo settembre 2024 oscillano tra 15 e 40 euro l’ora, in base alla dimensione e alla tipologia degli impianti. I canoni derivanti dalle concessioni, nelle intenzioni dell’amministrazione, vengono reinvestiti in manutenzione ordinaria, efficientamento energetico e attrezzature per gli istituti.

Sul piano operativo è stato delineato anche un cronoprogramma per l’anno scolastico 2027-28: verifica delle concessioni in scadenza a gennaio 2027, pubblicazione dei bandi tra marzo e aprile, aggiudicazioni entro luglio e stipula dei contratti tra agosto e settembre.

L’orizzonte che emerge è quello di una rete di impianti scolastici con funzione mista, educativa e sportiva, con l’obiettivo dichiarato di estendere l’utilizzo degli spazi lungo l’intero arco dell’anno. In chiusura del confronto è stata richiamata l’idea di una scuola come centro urbano diffuso, dove l’impianto sportivo assume un ruolo di continuità sociale oltre l’orario delle lezioni.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.