Spaccio in vico Mele, 26enne arrestato grazie al fiuto del cane Maqui

Genova. Un uomo di 26 anni è stato arrestato con l’accusa si spaccio durante un servizio svolto dagli agenti della polizia locale in vico Mele, nel centro storico.

Gli agenti hanno prima notato un uomo che acquistava sostanze da un pusher in vico dell’Amor Perfetto. L’acquirente è stato raggiunto dagli operatori in via Turati dove, a seguito dei controlli, è stato trovato in possesso di una dose di hashish. L’uomo è stato sanzionato con il ritiro della patente e il sequestro del mezzo.

Gli agenti hanno poi proceduto al fermo e al successivo arresto del presunto spacciatore in vico Mele, mentre l’unità cinofila, con il cane Maqui, ha perlustrato la zona fino al ritrovamento, in vico dell’Amor Perfetto, di 56 grammi di hashish occultati in un tombino.

A seguito dei successivi controlli, l’uomo è stato trovato in possesso anche di circa 450 euro derivanti dalla vendita delle sostanze: il soggetto è risultato già gravato da numerosi precedenti reati inerenti agli stupefacenti e da una condanna definitiva per spaccio.

Avvisato, il pm di turno ha disposto la misura cautelare presso il proprio domicilio in attesa del rito per direttissima: l’arresto è stato convalidato e, per l’uomo, disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.