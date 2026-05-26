Sestri Ponente, un chilo e mezzo di cocaina nel box: arrestato 45enne

Genova. Un uomo di 45 anni è stato arrestato dalla polizia dopo il ritrovamento di un chilo e mezzo di cocaina nel box che sfruttava come base di spaccio, contando anche sull’aiuto del figlio.

Gli investigatori della Squadra Mobile sono entrati in azione dopo alcune segnalazioni relative a una probabile attività di spaccio a Sestri Ponente. Al centro del traffico un 45enne cittadino sudamericano, che aveva appunto scelto un box come base.

Dopo una serie di appostamenti gli agenti nei giorni scorsi hanno notato un’auto entrare nel garage, al volante un ragazzo che è uscito poco dopo dirigendosi verso Cornigliano. L’hanno fermato, e all’interno della macchina hanno trovato alcune dosi di droga. È quindi scattatala perquisizione anche nella casa in cui il ragazzo vive con il padre, il 45enne, nel box dell’appartamento e nella casa della sorella.

Nel complesso sono stati rinvenuti circa un chilo e mezzo di cocaina, di cui 1.300 grammi in forma liquida, nascosta in vari anfratti dei locali, un’agendina con alcuni contanti e nomi associati a cifre, una pressa artigianale e dell’acido solforico, generalmente utilizzato per estrarre la cocaina al fine di ottenere la forma solida da quella liquida.

Il 45enne è stato arrestato e dopo la convalida del gip trasferito nel carcere di Marassi.